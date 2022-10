Excellence collective Desjardins: Didier Marotte et La Boîte à Soleil

Le directeur du Carrefour communautaire francophone de la région de la région de Windsor, Didier Marotte, est lauréat 2022 de l’un des deux prix d’excellence collective Desjardins remis le 18 octobre à Toronto par le Conseil de la coopération de l’Ontario.

Le Carrefour est «un lieu de rassemblement et d’échange qui offre des services multidisciplinaires variés et intégrés aux francophones et francophiles de la région de Windsor-Essex-Chatham-Kent», a mentionné le CCO.

Le lauréat de l’autre prix est la garderie La Boîte à Soleil, qui gère six centres de la petite enfance dans la région du Niagara.

«Voilà maintenant plus de 40 ans que ses animatrices et animateurs œuvrent à l’épanouissement des enfants, et leur enseignent dès le plus jeune âge les notions de collaboration, d’entraide et de leadership qui forment les futurs citoyens de notre province.»