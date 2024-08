L’Europe hors des sentiers battus

Fribourg

Parmi les 13 trésors médiévaux, je me suis arrêté à Fribourg, ville suisse souvent ignorée à tort par les touristes. Capitale du canton éponyme, Fribourg affiche une structure médiévale quasi inchangée depuis le XIVe siècle.

«Elle en conserve un ensemble unique en Europe, soit près de 200 bâtiments, dont un système sophistiqué de remparts ponctués de six tours, cinq portes et une enceinte, édifiées entre le XIIe et le XVe s.»

Braga

Des 13 joyaux insolites et lieux étonnants, j’au retenu Braga. Un dicton populaire dit que Coimbra chante, Lisbonne s’amuse, Porto travaille et Braga prie. Son attachement à l’Église catholique et un certain conservatisme distinguent cette ville portugaise, surnommée la «cité des archevêques».

Sa cathédrale du XIIe siècle est la première du territoire à avoir adopté le style roman de Cluny. «Son cloître abrite un trésor qui conserve des pièces d’orfèvrerie et une collection d’habits sacerdotaux du XVIe au XVIIIe s.»

Muonio

Pour les 18 édens discrets et bijoux naturels, j’ai sélectionné Muonio, au cœur de la Laponie finlandaise. Son attrait principal est le Parc national de Pallas-Yllästunturi. Adossé à une chaîne de moyennes montagnes, son territoire comprend quelque 200 lacs.