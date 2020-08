Erin O’Toole et le français: des raisons d’être optimiste

«Ce qui l’est beaucoup plus, c’est sa compréhension de la nation canadienne-française», et «là-dessus on peut se poser des questions».

L’éditorialiste craint que, pour le nouveau chef, les «francophones du Canada» semblent être un «afterthought». En effet, remarque-t-il, O’Toole a mentionné ici et là qu’il «respecte le Québec et les francophones à travers le Canada»… qu’il veut «bien comprendre le cœur et l’âme de la nation québécoise»… même s’il affirme que le français est «la langue fondatrice du Canada».

«Nulle part dans ses documents O’Toole ne parle du développement des communautés francophones du Canada. Ni de la réforme pourtant primordiale de la Loi sur les langues officielles.»

Il est donc important, pour Réjean Grenier, «que tous les francophones du pays et surtout les conservateurs francophones fassent comprendre à O’Toole que le bilinguisme canadien n’en est pas un bilinguisme de régions comme en Suisse. Nos langues officielles s’appliquent partout au pays et nos communautés linguistiques minoritaires ont besoin d’un champion à Ottawa».

Les Conservateurs fédéraux n’ont actuellement que quatre élus (dont Erin O’Toole) dans le Grand Toronto et Hamilton urbain, contre une cinquantaine de Libéraux, alors que les Conservateurs provinciaux de Doug Ford en avaient fait élire une trentaine l’année précédente.