Encore en isolement forcé: comment s’en sortir?

Survivance

Janvier 2021: on doit continuer de vivre en confinement complet pour une période vraisemblablement indéterminée… Alors, on fait comment pour survivre?

Cela dépend, en partie, de nos conditions de vie. Si on a l’électricité, l’eau potable, un toit au-dessus de la tête, trois repas par jour, l’accès à la technologie et aux réseaux sociaux, un revenu adéquat, on peut probablement s’en tirer…

C’est le cas de la plupart d’entre nous vivant dans cette partie du monde. Mais est-ce suffisant, diront certains?

Peut-être pas tout à fait! Outre le respect des consignes de la santé publique, l’appui de nos services communautaires et de santé mentale, les réseaux de soutien, on doit d’abord savoir compter sur soi-même, sur son propre leadership.

En temps de crise aiguë, on survit en apprenant à vivre autrement, en se réappropriant ce que nous sommes.