Droits linguistiques en matière de divorce: l’Ontario va demander le décret

Mise en œuvre progressive de la nouvelle disposition de la Loi sur le divorce

Le Parlement autorise les provinces et territoires à procéder à différents moments à la mise en place de cette disposition.

Conformément au paragraphe 126(3.1) de la Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi, la date d’entrée en vigueur de l’article 22.1 de cette loi (disposition sur les droits linguistiques) est fixée par décret.

L’Ontario devancée par une autre province et deux territoires

Le Manitoba, le Yukon et le Nunavut ont indiqué au ministère de la Justice du Canada être prêts à mettre en œuvre les modifications concernant la nouvelle disposition sur les droits linguistiques en même temps que d’autres modifications à la Loi sur le divorce, soit le 1er mars 2021.

Par conséquent, la disposition est entrée en vigueur au Manitoba, au Yukon et au Nunavut le 1er mars dernier par le décret C.P. 2021-96.

L’Ontario fournit actuellement de nombreux services des cours de la famille dans les deux langues officielles et ses formules judiciaires qui concernent les instances de divorce sont déjà offertes en anglais et en français (mais non en format bilingue).