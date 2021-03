Entrée en vigueur de modifications à la Loi sur le divorce

Selon le bon vouloir des provinces et des territoires

L’entrée en vigueur des modifications concernant l’utilisation des langues officielles dans les procédures de divorce ainsi que des modifications relatives à deux conventions internationales touchant aux questions de droit de la famille fait l’objet d’une mise en œuvre progressive selon la volonté de chacune des dix provinces et de chacun des trois territoires.

La version française et la version anglaise de la Convention du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (la Convention de 2007) et de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (la Convention de 1996) font également autorité.

Une majorité des provinces et territoires publient leurs lois en français et en anglais.

Si l’Assemblée législative des autres provinces accepte d’incorporer dans sa législation à la fois le texte français et le texte anglais de ces deux conventions internationales en droit de la famille, il s’agirait là d’une illustration de la mise en œuvre du principe constitutionnel de progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais que ces provinces ont adopté par la Charte canadienne des droits et libertés.

Ces provinces auraient aussi l’occasion de se vanter qu’elles augmentent ainsi l’accès à la justice pour leurs résidents d’expression française.