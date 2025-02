Doug Ford sous le feu de ses adversaires au débat dans le Nord

Sécurité routière

La sécurité de la route 11 fait régulièrement les manchettes en hiver. Les accidents de transport routier peuvent fermer pendant des heures cette artère qui traverse tout le Nord. Tous les chefs promettent d’améliorer la sécurité sur les routes de la province.

Marit Stiles accuse Doug Ford d’avoir pris des fonds pour les routes du Nord et les avoir utilisés dans le Sud. Elle veut rapatrier la gestion de l’entretien routier dans le giron du gouvernement.

Doug Ford a rappelé que son gouvernement travaille sur le retour du Northlander, le train entre Toronto et Cochrane, et a investi pour élargir les routes et ajouter des aires de repos. En débat et en mêlée de presse, Marit Stiles et Bonnie Crombie ont souligné que malgré l’annonce, les Nord-Ontariens attendent toujours.

Mêlé de presse sans premier ministre

Doug Ford n’est pas resté après le débat pour répondre aux questions des journalistes.

Faisant référence à certaines de ses déclarations, Bonnie Crombie et Marit Stiles ont toutes les deux souligné en mêlée de presse que le chef conservateur changeait son discours selon le public.