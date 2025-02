Un débat politique ontarien le 19 février

Des porte-paroles francophones des principaux partis politiques de l’Ontario, en vue des élections du 27 février, seront réunies dans un débat diffusé le mercredi 19 février à 20h, à l’initiative de Radio-Canada et TFO.

Caroline Mulroney du Parti progressiste-conservateur, France Gélinas du Nouveau Parti démocratique, Lucille Collard du Parti libéral, et Michelle Petersen du Parti vert répondront aux questions de Sandra Padovani, journaliste et correspondante parlementaire de TFO, et Sébastien St-François, chef d’antenne du Téléjournal Ontario.

Les quatre candidates débattront des enjeux clés de cette campagne électorale.

Les réalités des francophones

«Ce débat est une occasion essentielle de mettre en lumière les réalités des francophones de l’Ontario et de permettre à nos communautés d’entendre des discussions sur des enjeux qui les touchent directement», indique Xavier Brassard-Bédard, le nouveau PDG de TFO.

Zaahirah Atchia, directrice régionale de Radio-Canada en Ontario, et Yvan Cloutier, directeur régional de Radio-Canada Ottawa-Gatineau, ajoutent avoir à cœur «de créer un espace de dialogue où les francophones et les francophiles de l’Ontario peuvent se reconnaître, s’informer et échanger sur les enjeux qui les concernent».