Desjardins: 100 000 $ pour aider dans le temps des Fêtes

Encore une fois cette année, la Caisse Desjardins Ontario remet 100 000 $ à des organismes communautaires et à des banques alimentaires aux quatre coins de la province.

«Nous sommes heureux de pouvoir offrir cette aide supplémentaire en cette fin d’année», souligne Francine Côté, présidente du conseil d’administration de la Caisse Desjardins Ontario.

«Tout au long de l’année, nous appuyons nos communautés au moyen de dons et de commandites. Mais nous savons que les besoins augmentent au sein de nos organismes communautaires pendant la période des Fêtes.»

Bonne performance financière

William Boucher, directeur général et chef des opérations à la Caisse Desjardins Ontario, ajoute que «la confiance que nous démontrent encore cette année nos membres et notre bonne performance financière nous permettent de continuer à redonner encore plus aux communautés dans lesquelles nous offrons des services».

La trésorière du Club Optimiste de Carlsbad Springs, Lucie Régimbald, souligne que le partage est de mise durant le temps des Fêtes. «Il n’y a pas seulement les tout-petits qui ont reçu un cadeau du père Noël. Merci à la Caisse Desjardins Ontario pour son don généreux.»

Plusieurs familles dans le besoin

Le président du Centre d’Aide Rockland, André Perras, mentionne l’effet positif de recevoir ce don.