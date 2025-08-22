Des francophones minoritaires participeront à l’étude de la loi québécoise sur la laïcité de l’État

Cette semaine en politique fédérale

Cour suprême
La Cour suprême du Canada se prononcera sur la Loi sur la laïcité de l’État du Québec. Photo: Ericka Muzzo, Francopresse
Publié 22/08/2025 par Inès Lombardo

La Cour suprême du Canada se penchera sur la Loi québécoise sur la laïcité de l’État (connue sous le nom de Loi 21) cet automne. Surtout sur l’utilisation de la clause dérogatoire de la Charte canadienne des droits et libertés, qui permet de soustraire une loi à certains droits protégés.

Plusieurs organisations francophones en milieu minoritaire ont obtenu le droit d’intervenir.

Son interprétation pourrait avoir des répercussions nationales, notamment sur le droit à l’égalité. En revanche, les droits linguistiques et ceux liés à l’instruction dans la langue de la minorité ne sont pas menacés par la clause dérogatoire, a rapporté Le Devoir.

On mentionne la Commission nationale des parents francophones, la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick et l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario.

Un nombre record de 38 organisations ont été autorisées à intervenir lors de l’étude de la Cour suprême. Chacune sera limitée à un mémoire de 10 pages et une plaidoirie de 5 minutes, sauf les gouvernements fédéral et provinciaux, qui disposeront de plus de temps. Ils ont jusqu’au 17 septembre pour déposer leur document.

Du financement fédéral pour la formation en santé

Le 18 août, Mona Fortier, députée d’Ottawa–Vanier et secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères, a annoncé que le ministère fédéral de la Santé débloquait 34 millions $ pour permettre à quatre établissements postsecondaires francophones de l’Ontario d’augmenter le nombre d’étudiants inscrits dans divers programmes d’études en santé.

Mona Fortier
Mona Fortier. Photo: Inès Lombardo, Francopresse

Les établissements financés sont l’Université d’Ottawa (25 millions $), le Collège La Cité (6 millions $), le campus Glendon de l’Université York (1 million $) et le Collège Boréal (1 million $).

«La pénurie de main-d’œuvre demeure l’un des principaux freins à l’augmentation de l’offre de services de santé en français», a commenté l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO). «Investir dans la formation est donc la meilleure stratégie.»

L’AFO salue aussi «l’appui fédéral à l’Ontario pour l’intégration d’identifiants linguistiques à la carte Santé. C’est une recommandation portée depuis plusieurs années par la communauté.»

Ce financement découle du Plan d’action pour les langues officielles présenté en 2023 par le gouvernement fédéral, qui englobe le Programme pour les langues officielles en santé (PLOS), à hauteur de 192 millions $ de 2023 à 2028.

L’inflation en baisse par rapport à juin

En juillet, l’Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté «de 1,7% d’une année à l’autre en juillet», mais chute légèrement par rapport au mois de juin, où celui-ci s’était établi à 1,9%, a annoncé Statistique Canada, dans son dernier rapport cette semaine.

La baisse marquée du prix de l’essence (-16,1% sur un an) explique surtout ce ralentissement. Excluant l’essence, l’IPC a progressé de 2,5%, soit le même rythme qu’en mai et juin.

Andrew DiCapua, économiste principal de la Chambre de commerce du Canada, a affirmé qu’il s’agit d’un «rapport positif à plusieurs égards, car les pressions sur les prix des biens et des services s’atténuent».

Il prévoit que la Banque du Canada pourrait abaisser ses taux en septembre, si «cette dynamique se poursuit». En revanche, «La persistance des mesures de base en juillet pourrait compromettre les progrès».

La question des tarifs pourrait continuer de se répercuter sur les prix à la consommation selon lui.

Elizabeth May ne se représentera pas

La cheffe et seule élue fédérale du Parti vert a annoncé cette semaine, dans un courrier adressé cette semaine aux membres, qu’elle ne représentera pas aux prochaines élections.

Elizabeth May, cheffe du Parti vert
Elizabeth May. Photo: Laurel L Russwurm, CCA2

Selon La Presse canadienne, elle écrit vouloir développer le caucus parlementaire du parti, tout en se concentrant sur la «crise climatique», le coût de la vie, la justice et la paix dans les zones de conflit, avant de prendre sa retraite.

Une révision de la direction et les modalités de vote devraient être bientôt envoyées aux membres du parti pour l’élection d’une nouvelle direction.

Sommets historiques sans le Canada

Donald Trump a annoncé préparer une rencontre entre le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, et le président de la Russie, Vladimir Poutine, que Moscou refusait jusqu’ici. Cette rencontre suivrait la réunion du 19 août à Washington avec le président ukrainien et des dirigeants européens.

Le premier ministre Mark Carney n’était pas présent pour cette discussion.

Le 15 août, le président américain avait rencontré son homologue russe lors d’une rencontre en Alaska.

Selon le chancelier allemand Friedrich Merz, Vladimir Poutine a accepté un face-à-face dans les deux semaines à venir, suivi d’une possible rencontre trilatérale avec Trump.

Volodymyr Zelensky a précisé que la question des concessions territoriales devrait être discutée directement avec Vladimir Poutine. Avant une rencontre avec les dirigeants européens, Trump et Zelensky ont eu un entretien bilatéral cordial à la Maison-Blanche.

Auteurs

