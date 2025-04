Dernier sprint avant le vote: les «cadres financiers»

Inflation : Pour contrer l’inflation, le parti veut notamment supprimer l’indexation de la taxe sur l’alcool et la ramener au niveau de 2017, date de la mise en place de la hausse indexée.

Fonction publique : Pour le budget, le PCC veut appliquer la règle d’un dollar d’économie pour chaque dollar supplémentaire dépensé, en réduisant les fonctionnaires par attrition, la bureaucratie, les consultants (gain de 10,5 G$), les aides sociales aux entreprises et l’aide étrangère. Il souhaite aussi supprimer l’exigence d’avoir un diplôme universitaire pour accéder à la plupart des postes de la fonction publique fédérale.

Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique

Si le NPD vise l’équilibre budgétaire, il ne se priverait pas d’emprunter pour aider les familles.

Impôts : Le montant personnel de base non imposable augmenterait pour atteindre 19 500 $, mais chuterait à 13 500 $ pour les personnes gagnant un salaire de plus de 177 882 $. Aucune prestation ne serait accordée aux personnes qui gagnent plus de 235 632 $.

Taxes : Les Néo-Démocrates proposent d’abolir de façon permanente la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) pour plusieurs dépenses courantes, comme les factures de chauffage résidentiel, les services Internet et cellulaires, les couches et vêtements pour enfants et les plats à emporter. Cette initiative coûterait 4,5 milliards $.