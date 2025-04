Tout comprendre sur les 91 candidats dans la circonscription de Poilievre

À Montréal, les électeurs ont connu les résultats définitifs cinq heures après la fermeture des urnes.

Pour John Francis O’Flynn, professeur d’études sociales au secondaire en Colombie-Britannique et candidat indépendant dans Carleton, ce n’est ni l’objectif du projet ni une source de satisfaction.

«J’ai déjà travaillé en tant qu’agent électoral et je sais le travail important, long et difficile que ça représente. Je suis convaincu que dans ce cas particulier, Élections Canada veillera à avoir le personnel nécessaire pour bien s’occuper de ça et qu’ils seront bien préparés», commente-t-il.

«Je pense que le temps nécessaire dépend davantage du taux de participation des électeurs que de la taille du bulletin», ajoute M. Szuchewycz.

Élections Canada assure que des mesures seront mises en place pour répondre aux problèmes d’accessibilité et aux retards potentiels.