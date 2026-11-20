L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) soulignait ce mercredi 18 novembre le 40e anniversaire de l’adoption de la Loi sur les services en français (LSF).

Adoptée à l’unanimité par l’Assemblée législative de l’Ontario le 18 novembre 1986, cette loi a reconnu le droit de recevoir des services du gouvernement provincial en français, notamment dans les régions «désignées».

«Il y a quarante ans, l’Ontario a reconnu un droit que des générations de francophones ont défendu», a déclaré le président Fabien Hébert.

La Loi doit continuer d’évoluer

«Aujourd’hui, ce droit doit se traduire dans la vie de tous les jours. Notre ambition doit maintenant aller au-delà de la reconnaissance législative: nous devons garantir des services accessibles, de qualité et adaptés aux réalités de la société franco-ontarienne, partout dans la province.»

«Quarante ans après son adoption, la Loi doit continuer d’évoluer avec les besoins et les aspirations de notre société.»