L’Ordre du mérite à Andrée-Anne Martel et hommage à Gérard Lévesque au congrès de l’AJEFO

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Au gala de l'AJEFO samedi soir, Peter Hominuk (par vidéo), DG de l'AFO, Tory Colvin, Nathalie Des Rosiers, David Leitch et François Bergeron ont rendu hommage à l'avocat et chroniqueur Gérard Lévesque, en présence de membres de sa famille. Photo: AJEFO
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Publié 08/06/2026 par l-express.ca

L’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO) a décerné son Ordre du mérite 2026 à Andrée-Anne Martel, «une ambassadrice naturelle et reconnue sur le chemin de l’accès à la justice en français en Ontario», lors de son 46e congrès annuel des 4, 5 et 6 juin à Burlington.

On y a également rendu hommage à l’avocat et notaire Gérard Lévesque, ex-directeur général de l’AJEFO de 1991 à 2001, et chroniqueur de l-express.ca pendant une trentaine d’années, décédé le 13 avril.

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Le juge et ancien président de l’AJEFO Tory Colvin a rendu hommage à son ancien directeur général Gérard Lévesque. À g. Daniel Boivin, co-président du congrès avec Nadia Effendi. Photo: François Bergeron, l-express.ca
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La veuve et la fille de Gérard Lévesque, Sonia Poonan et Geneviève Lévesque, avocate comme son père. Photo: François Bergeron, l-express.ca
Gérard Lévesque
Les funérailles bilingues de Gérard Lévesque ont été célébrées le 15 mai à l’église anglicane St. George on the Hill, à Etobicoke. On y a notamment entendu les témoignages de ses deux filles Janine et Geneviève. Photo: François Bergeron, l-express.ca

Peter Hominuk, directeur général de l’AFO, par vidéo, le juge Tory Colvin, l’ex-ministre provinciale et juge Nathalie Des Rosiers, l’avocat David Leitch et le rédacteur en chef de l-express.ca François Bergeron ont raconté des anecdotes de leur interaction avec Gérard Lévesque, en présence de membres de sa famille.

«Sa chronique faisait partie de son obsession pour créer une oeuvre durable», a mentionné François Bergeron. «Une oeuvre qui laisse des traces; des articles et des dossiers auxquels les juristes et les historiens pourront toujours se référer. Parce qu’il voulait que la francophonie ontarienne et canadienne elle-même soit durable.»

hamilton
Parce que son congrès se déroulait sur son territoire, l’AJEFO a donné 1000 $ au Centre francophone de Hamilton. Géraud Delhostal, membre du CA, et le DG Lanciné Koulibaly, ont accepté le chèque symbolique des mains du nouveau président Yan Campagnolo et de la DG Alexandra Hachey, de l’AJEFO. Photo: François Bergeron, l-express.ca
Mary T. Moreau
La juge à la Cour suprême du Canada Mary T. Moreau a participé au congrès de l’AJEFO. Photo: AJEFO
Kelly Burke
La commissaire aux langues officielles du Canada, Kelly Burke, s’est adressée aux membres de l’AJEFO. Photo: AJEFO

Accès à la justice

Au cours des trois jours de travail dans un hôtel au bord du lac Ontario, la centaine de juristes franco-ontariens ont discuté d’accès à la justice – véritable leitmotiv de l’association – d’inclusion, de stratégie politique et de terminologie juridique.

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On y a notamment reçu la juge à la Cour suprême du Canada Mary T. Moreau, l’ex-ministre de la Justice Arif Virani, la commissaire aux langues officielles Kelly Burke, ainsi que des anciens dirigeants de l’AJEFO.

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François Baril a remis l’Ordre du mérite de l’AJEFO à Andrée-Anne Martel. Photo: François Bergeron, l-express.ca

Andrée-Anne Martel

Originaire de Cornwall, Andrée-Anne Martel a été directrice générale de l’AJEFO dès l’âge de 26 ans, en 2014 jusqu’en 2022. Elle est maintenant directrice générale du Centre des services communautaire de Vanier, le principal quartier francophone d’Ottawa. Elle a aussi siégé au conseil d’administration de l’Hôpital Montfort.

Elle vient de recevoir l’Ordre de la Pléiade de l’Assemblée des parlementaires francophones, et elle fait partie des «40 personnalités de moins de 40 ans» identifiées récemment par le Ottawa Business Journal.

L’Ordre du mérite est remis chaque année par l’AJEFO pour souligner la contribution d’une personne à la promotion des services juridiques en français, le soutien qu’elle a apporté au développement et à la mise en œuvre de la common law en français, ainsi que son dévouement à la cause au sein de plusieurs associations et organismes.

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Des anciens et nouveaux dirigeants de l’AJEFO. Photo: François Bergeron, l-express.ca
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Le nouveau président Yan Campagnolo, la présidente sortante Naaila Sangrar, la directrice générale par intérim Alexandra Hachey. Photo: François Bergeron, l-express.ca

Mentore

Sous sa direction, l’AJEFO a élargi la portée de ses services, notamment par la création du Centre d’information juridique de l’Ontario, le développement de Jurisource.ca et de CliquezJustice.ca.

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Au gala de samedi soir, elle a remercié ses mentors au fil des années, et accepté le fait que c’est elle, aujourd’hui, que plusieurs jeunes avocats considéreront comme une mentore.

Naaila Sangrar, présidente sortante de l’AJEFO, a salué le «leadership rassembleur» d’Andrée-Anne Martel, «sa vision profondément humaine de la justice et son engagement indéfectible envers la communauté franco-ontarienne».

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