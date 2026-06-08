L’Ordre du mérite à Andrée-Anne Martel et hommage à Gérard Lévesque au congrès de l’AJEFO

L’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO) a décerné son Ordre du mérite 2026 à Andrée-Anne Martel, «une ambassadrice naturelle et reconnue sur le chemin de l’accès à la justice en français en Ontario», lors de son 46e congrès annuel des 4, 5 et 6 juin à Burlington.

On y a également rendu hommage à l’avocat et notaire Gérard Lévesque, ex-directeur général de l’AJEFO de 1991 à 2001, et chroniqueur de l-express.ca pendant une trentaine d’années, décédé le 13 avril.

Peter Hominuk, directeur général de l’AFO, par vidéo, le juge Tory Colvin, l’ex-ministre provinciale et juge Nathalie Des Rosiers, l’avocat David Leitch et le rédacteur en chef de l-express.ca François Bergeron ont raconté des anecdotes de leur interaction avec Gérard Lévesque, en présence de membres de sa famille.

«Sa chronique faisait partie de son obsession pour créer une oeuvre durable», a mentionné François Bergeron. «Une oeuvre qui laisse des traces; des articles et des dossiers auxquels les juristes et les historiens pourront toujours se référer. Parce qu’il voulait que la francophonie ontarienne et canadienne elle-même soit durable.»

Accès à la justice

Au cours des trois jours de travail dans un hôtel au bord du lac Ontario, la centaine de juristes franco-ontariens ont discuté d’accès à la justice – véritable leitmotiv de l’association – d’inclusion, de stratégie politique et de terminologie juridique.