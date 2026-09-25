Semaine franco chargée autour du drapeau

Jour des franco, drapeau, ACFO
Des élèves d'écoles francophones et d'immersion de Toronto sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville. Photo: l-express.ca
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Publié 25/09/2026 par l-express.ca

Des centaines d’élèves de nos écoles de langue française et plusieurs représentants d’organisations francophones ont répondu à l’appel de l’ACFO Toronto, ce vendredi midi 25 septembre ensoleillé, Jour officiel des Franco-Ontariens, sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville, pour le lever du drapeau vert et blanc.

La mairesse de Toronto était absente, cette année, mais le chef de la police, Myron Demkiw, était de la fête, avec son agente de liaison Tina-Louise Trépanier.

Des représentants des conseils scolaires Viamonde et MonAvenir, des collèges postsecondaires La Cité et Boréal, de l’Université de l’Ontario français, du Centre francophone du Grand Toronto et du Consulat général de France se sont adressés aux élèves et ont hissé le drapeau avec Jean-Claude Nda, le président de l’ACFO Toronto.

«Le lever du drapeau dépasse la seule célébration culturelle: c’est un acte d’affirmation communautaire et politique majeur», déclare Jean-Claude Nda. «Nous réaffirmons notre détermination à faire valoir les droits de la communauté francophone sous toutes leurs dimensions politique, culturelle et économique.»

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Jour des franco, drapeau, ACFO
Le drapeau franco-ontarien au mât protocolaire de l’Hôtel de Ville. Photo: l-express.ca
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Le chef du service de police de Toronto participait au lever du drapeau franco-ontarien à l’Hôtel de Ville. À l’avant-plan: Benoit Fortin, président du Conseil scolaire Viamonde, Hélène Grégoire, directrice du campus torontois du Collège La Cité, Estelle Courty Duchon, PDG du Centre francophone du Grand Toronto. Photo: l-express.ca

Plus tard en après-midi, CAH, le centre de services pour aînés, hissait à son tour le drapeau franco-ontarien au mat de la Place St-Laurent, son édifice à logements au centre-ville. L’activité était suivie d’un goûter et d’une présentation sur l’histoire des Franco-Ontariens.

Queen’s Park

Le matin, la lieutenante-gouverneure Edith Dumont et la ministre des Affaires francophones Natalia Kusendova-Bashta avaient accueilli des dignitaires à une cérémonie du Jour des Franco-Ontariens à Queen’s Park. La journée officielle correspond à l’anniversaire du drapeau, le 51e cette année.

«Les Franco-Ontariens et les Franco-Ontariennes font partie intégrante de l’identité de l’Ontario», ont déclaré conjointement la ministre Kusendova-Bashta et le premier ministre Doug Ford. «La langue française relie également notre province à la communauté diversifiée des francophones du monde entier.»

L’Ontario copréside actuellement le Conseil des ministres sur la francophonie canadienne et accueillera sa conférence annuelle en 2027, tandis que le Canada a présenté sa candidature pour accueillir à Ottawa le Sommet de la Francophonie de 2028.

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Plusieurs des invités avaient participé, la veille, au même endroit, au 5 à 7 Frenchement bon de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO). Des députés conservateurs, néo-démocrates et libéraux ont participé à l’activité annuelle de réseautage.

Frenchment bon, AFO, Queen's Park
La députée libérale Lucille Collard, la chef du NPD Marit Stiles, le président de l’AFO Fabien Hébert, la ministre Natalia Kusendova-Bashta et le DG de l’AFO Peter Hominuk, lors du 5 à 7 Frenchment bon. Photo: l-express.ca
Frenchment bon, AFO, Queen's Park
Au 5 à 7 Frenchment bon à Queen’s Park. Photo: l-express.ca

Planification de la santé

C’est aussi ce 24 septembre, au campus du Collège Boréal dans le quartier de la Distillerie, que le nouveau Conseil de planification des services de santé en français de l’Ontario (CPSSF) tenait la première de ses séances de consultations régionales qui doivent servir à définir ses priorités.

Les dirigeants de l’AFO, Fabien Hébert (président) et Peter Hominuk (DG), y participaient, puisque l’AFO et l’hôpital Montfort sont les partenaires fondateurs du CPSSF.

CSPSSF, santé
Consultation sur les soins de santé en français dans l’auditorium du Collège Boréal. Photo: Facebook
Célébrons l'excellence UOF
Caroline Mulroney honorée par l’UOF. Avec Marie-Lison Fougère et Normand Labrie. Photo: l-express.ca

L’Université

Toujours ce 24 septembre, en lien avec le Jour officiel des Franco-Ontariens, l’Université de l’Ontario français (UOF) organisait sa cérémonie de récompenses de ses étudiants et membres de son personnel qui se sont illustrés de diverses manières pendant l’année: décrochant des subventions importantes, recevant des prix, gagnant des concours.

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Des certificats spéciaux ont été remis aux personnes qui sont à l’emploi de l’UOF depuis cinq ans. L’établissement a accueilli ses premiers étudiants (moins d’une centaine) en septembre 2021. Il sont aujourd’hui 1077!

La présidente Marie-Lison Fougère et le recteur Normand Labrie en ont profité pour rendre hommage à l’ex-ministre des Affaires francophones Caroline Mulroney, dont l’intervention, avec la ministre fédérale Mélanie Joly, a été déterminante pour sécuriser le financement de l’UOF.

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Des participants au pique-nique de la ministre des Affaires francophones. Photo: Facebook

Pique-nique

On retrouvait aussi plusieurs leaders communautaires locaux et provinciaux le mercredi 23 septembre au pique-nique franco-ontarien de la ministre Natalia Kusendova-Bashta à Mississauga (sa circonscription électorale), où elle a annoncé le financement d’une nouvelle clinique de soins primaires du Centre francophone du Grand Toronto pour desservir la région de Peel.

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