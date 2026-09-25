Semaine franco chargée autour du drapeau

Des centaines d’élèves de nos écoles de langue française et plusieurs représentants d’organisations francophones ont répondu à l’appel de l’ACFO Toronto, ce vendredi midi 25 septembre ensoleillé, Jour officiel des Franco-Ontariens, sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville, pour le lever du drapeau vert et blanc.

La mairesse de Toronto était absente, cette année, mais le chef de la police, Myron Demkiw, était de la fête, avec son agente de liaison Tina-Louise Trépanier.

Des représentants des conseils scolaires Viamonde et MonAvenir, des collèges postsecondaires La Cité et Boréal, de l’Université de l’Ontario français, du Centre francophone du Grand Toronto et du Consulat général de France se sont adressés aux élèves et ont hissé le drapeau avec Jean-Claude Nda, le président de l’ACFO Toronto.

«Le lever du drapeau dépasse la seule célébration culturelle: c’est un acte d’affirmation communautaire et politique majeur», déclare Jean-Claude Nda. «Nous réaffirmons notre détermination à faire valoir les droits de la communauté francophone sous toutes leurs dimensions politique, culturelle et économique.»