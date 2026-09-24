Une nouvelle clinique de santé du Centre francophone à Mississauga

Le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) ouvrira l’an prochain une clinique de soins primaires – médecine de famille et prévention – pour desservir la région de Peel, grâce à un octroi de 2,1 millions $ par année du gouvernement provincial.

C’est la ministre des Affaires francophones de l’Ontario, Natalia Kusendova-Bashta, qui en a fait l’annonce lors d’un pique-nique organisé pour la Journée des Franco-Ontariens ce mercredi 23 septembre au Mississauga Valley Community Centre.

La clinique sera située chemin Burnhamthorpe Ouest, dans un édifice où l’on trouve déjà un point de services du Collège Boréal et… le bureau de la députée de Mississauga Centre, Natalia Kusendova-Bashta, qui est aussi ministre des Soins de longue durée dans le gouvernement de Doug Ford.

Troisième clinique

Le Centre francophone gère déjà une clinique à son siège social du centre-ville de Toronto, rue Richmond Ouest, ainsi qu’à North York près du Fairview Mall.

Mais le Centre avait une grande quantité de patients sur sa liste d’attente dans la région de Peel, explique la cheffe des services de santé Marie-Ève Ayotte.