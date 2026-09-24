Une nouvelle clinique de santé du Centre francophone à Mississauga

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Des participants au pique-nique de la ministre des Affaires francophones. Photos: Facebook
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Publié 24/09/2026 par l-express.ca

Le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) ouvrira l’an prochain une clinique de soins primaires – médecine de famille et prévention – pour desservir la région de Peel, grâce à un octroi de 2,1 millions $ par année du gouvernement provincial.

C’est la ministre des Affaires francophones de l’Ontario, Natalia Kusendova-Bashta, qui en a fait l’annonce lors d’un pique-nique organisé pour la Journée des Franco-Ontariens ce mercredi 23 septembre au Mississauga Valley Community Centre.

La clinique sera située chemin Burnhamthorpe Ouest, dans un édifice où l’on trouve déjà un point de services du Collège Boréal et… le bureau de la députée de Mississauga Centre, Natalia Kusendova-Bashta, qui est aussi ministre des Soins de longue durée dans le gouvernement de Doug Ford.

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La ministre des Affaires francophones, des leaders franco-ontariens et des dirigeants du Centre francophone du Grand Toronto.
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Des participants au pique-nique de la ministre des Affaires francophones.

Troisième clinique

Le Centre francophone gère déjà une clinique à son siège social du centre-ville de Toronto, rue Richmond Ouest, ainsi qu’à North York près du Fairview Mall.

Mais le Centre avait une grande quantité de patients sur sa liste d’attente dans la région de Peel, explique la cheffe des services de santé Marie-Ève Ayotte.

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Le CGGT offre aussi des services d’emploi et d’établissement à deux autres endroits de la région de Peel: rue Hurontario à Mississauga et rue Queen Est à Brampton.

Le Centre vient de lancer un processus d’embauche des professionnels de sa nouvelle clinique de santé.

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La ministre des Affaires francophones au Club canadien de Toronto.

Employabilité des nouveaux arrivants

Justement, au Club canadien de Toronto le 16 septembre, la ministre Kusendova-Bashta a souligné la nécessité de permettre aux immigrants de travailler dans leur domaine de compétence.

Cela signifie notamment de doter les centres communautaires francophones de services d’employabilité et d’accompagnement. Environ 11% des nouveaux arrivants en Ontario sont francophones.

Son propre père n’a pas pu travailler au Canada comme médecin de famille, au début des années 2000. Il est parti en France. «Pour ma famille c’était une grande blessure, mais pour la société c’était une grande perte».

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Selon la ministre, la connaissance du français devrait donner accès à davantage de possibilités professionnelles.

Club canadien, Natalia Kusendova-Bashta
Le déjeuner-causerie du Club canadien du 16 septembre au National Club.

21 millions $, 200 employés

Le budget annuel CFGT dépasse maintenant 21 millions $. Il emploie plus de 200 personnes à son siège social du 555 rue Richmond Ouest et à ses 11 autres points de services de Toronto, Scarborough, North York, Mississauga, Brampton, l’aéroport Pearson et quatre écoles élémentaires.

Lors de l’Assemblée générale annuelle du 14 septembre, en présence de la députée fédérale Chi Nguyen et du député provincial Chris Glover, on a rapporté que l’accueil centralisé du Centre a traité l’an dernier 24 320 demandes de services, en hausse de 26% par rapport à l’exercice précédent.

Environ 13 000 clients ont été desservis ailleurs dans le Grand Toronto, en plus de 40 266 personnes accueillies à l’aéroport Pearson (dont 8 718 francophones).

Chaque personne qui s’adresse au Centre présente désormais en moyenne 6,5 demandes ou besoins différents, contre 5,1 l’année précédente. Les services les plus sollicités sont l’emploi (24,3%), l’établissement et l’intégration (16,8%), l’accès au logement (16,1%) et l’aide juridique (13,2%).

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La clinique de santé primaire compte environ 2 300 patients, à qui elle a rendu plus de 15 000 services ou interventions.

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Des dirigeants du CFGT. Au centre: la PDG Estelle Courty Duchon.
Centre francophone CFGT
Quelques-uns des participants à l’assemblée générale annuelle du 14 septembre.

La communauté grandit

Selon la présidente Colette Raphaël, «la communauté francophone du Grand Toronto évolue rapidement: elle grandit, se diversifie et ses parcours deviennent de plus en plus complexes».

«Aujourd’hui, rendre un service en français disponible ne suffit plus. Il faut qu’il soit connu. Qu’il soit accessible.» Le CFGT a d’ailleurs profité l’an dernier d’une campagne de promotion dans les transports en commun de Toronto.

Comme l’explique la PDG Estelle Courty Duchon, «on ne vient pas toujours au Centre seulement pour trouver un emploi, seulement pour un problème de logement ou seulement pour une question de santé. Souvent, tout est lié.»

Le Centre collabore avec une centaine de partenaires, allant d’organismes communautaires à des institutions publiques et privées, «un réseau qui demeure essentiel à notre capacité d’action».

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Centre francophone CFGT
La présidente du conseil d’administration du CFGT, Colette Raphaël.

Pour 2026-2027, Colette Raphaël, Patrick Boily, Serge Paul et Caroline Moreau ont été réélus au conseil d’administration, tandis que Julie Labrie entame un premier mandat.

L’assemblée a également souligné la mémoire d’Anne-Marie Couffin, première directrice générale du Centre et figure importante de la francophonie torontoise, décédée le 23 août.

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