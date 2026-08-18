Découvrir l’Ouest canadien, du Pacifique jusqu’aux Prairies

Pour plusieurs, visiter l’Ouest canadien se résume à découvrir les montagnes Rocheuses. Une photo du lac Emerald dans le Parc national Yoho figure en page couverture du guide Ulysse intitulé tout simplement Ouest canadien.

Petite précision sur la région couverte par cet ouvrage. Les trois territoires du Grand Nord n’y sont pas inclus. Ce sont la Colombie-Britannique et l’Alberta qui occupent la part du lion. Les provinces de la Saskatchewan et du Manitoba ne récoltent qu’une vingtaine de pages chacune dans ce guide de 480 pages.

Palmarès

Pour ceux et celles qui préfèrent des circuits tout cuits, Ouest canadien propose des itinéraires d’une, deux ou trois semaines. Pour piquer notre curiosité, le guide lance une quinzaine de palmarès, dont voici la liste en ordre de nombre:

8 attraits pour les passionnés de culture.

8 lieux d’hébergement qui sortent de l’ordinaire.