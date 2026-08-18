Découvrir l’Ouest canadien, du Pacifique jusqu’aux Prairies

Collectif, Ouest canadien, Guide Ulysse
Collectif, Ouest canadien, Guide Ulysse, Montréal, 2026, 480 pages, 53 cartes, 39,95 $.
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 18/08/2026 par Paul-François Sylvestre

Pour plusieurs, visiter l’Ouest canadien se résume à découvrir les montagnes Rocheuses. Une photo du lac Emerald dans le Parc national Yoho figure en page couverture du guide Ulysse intitulé tout simplement Ouest canadien.

Petite précision sur la région couverte par cet ouvrage. Les trois territoires du Grand Nord n’y sont pas inclus. Ce sont la Colombie-Britannique et l’Alberta qui occupent la part du lion. Les provinces de la Saskatchewan et du Manitoba ne récoltent qu’une vingtaine de pages chacune dans ce guide de 480 pages.

Palmarès

Pour ceux et celles qui préfèrent des circuits tout cuits, Ouest canadien propose des itinéraires d’une, deux ou trois semaines. Pour piquer notre curiosité, le guide lance une quinzaine de palmarès, dont voici la liste en ordre de nombre:

8 attraits pour les passionnés de culture.

8 lieux d’hébergement qui sortent de l’ordinaire.

Publicité

9 routes panoramiques à ne pas manquer.

11 attraits pour faire plaisir aux enfants.

11 endroits où goûter aux produits locaux.

11 randonnées inoubliables.

11 activités pour les amateurs de plein air.

Publicité

12 endroits pour les amateurs d’histoire.

12 lieux pour découvrir les Premières Nations.

14 endroits pour profiter des plages ou des eaux navigables.

15 fabuleux parcs nationaux.

16 tables où savourer un repas mémorable.

Publicité

17 occasions de prendre des photos mémorables.

17 occasions pour vivre des expériences uniques.

Encadrés

Une cinquantaine d’encadrés attirent notre attention sur des sujets fort intéressants. On y apprend, par exemple, que l’actuel premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, est le premier membre des Premières Nations à occuper ce poste au Canada. Son vrai prénom ojibwé est Wabanakwut. Avant lui, le Métis John Norquay fut premier ministre de 1878 à 1887.

Il est évidemment question du célèbre Métis Louis Riel, père du Manitoba. La place qu’on lui accorde demeure trop succincte à mon goût. Je vous ai déjà raconté son parcours (Louis Riel: La voix du peuple métis, de Martine Noël-Maw).

Un autre encadré fait brièvement connaître la romancière Gabrielle Roy, originaire de Saint-Boniface (Manitoba).

Publicité

Le guide signale que l’explorateur canadien-français La Vérendrye fut le premier Blanc à pénétrer dans les prairies. «Pour les besoins de son commerce de fourrures, il installa des comptoirs de traite qui formèrent plus tard les communautés de Dauphin, The Pas et Portage la Prairie.»

Sur un ton plus léger, j’ai souvent savouré un Bloody Ceasar, mais sans savoir que ce cocktail a été inventé en 1969 par Walter Chell pour souligner l’ouverture d’un restaurant italien au Calgary Inn, aujourd’hui devenu l’hôtel The Westin Calgary.

Beauté

Depuis la majestueuse côte du Pacifique jusqu’aux vastes Prairies, en passant par les pics escarpés des Rocheuses, l’Ouest canadien inspire et étonne par l’immense beauté et la diversité de ses paysages. Ulysse permet de passer du rêve à la réalité.

Abondamment illustré de splendides photos en couleurs, ce guide inclut plus de 50 cartes régionales et plans de ville. Tout est conçu pour nous aider à façonner l’itinéraire qui nous convient.

Comme c’est le cas dans presque tous ses guides, Ulysse fournit dans les dernières pages une foule de renseignements utiles, notamment au sujet du climat, du décalage horaire, du taux de change et des divers festivals ou événements selon chaque mois de l’année.

Publicité

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

    View all posts
  • l-express.ca

    l-express.ca est votre destination francophone pour profiter au maximum de Toronto.

    View all posts

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur