Rome, Florence et la Toscane avec Ulysse

guides Ulysse, Rome, Florence, Toscane
Collectif, Escale à Rome, Guides Ulysse, Montréal, 2026, 192 pages, 18 cartes, 19,95 $. Jennifer Doré Dallas, Explorez Florence et la Toscane, Guide Ulysse, Montréal, 2026, 192 pages, 15 cartes, 19,95 $.
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Publié 06/05/2026 par Paul-François Sylvestre

Je vous présente deux guides Ulysse pour découvrir des endroits charmants en Italie, soit Rome, Florence et la Toscane.

Une Ville éternellement envoûtante

On dit que tous les chemins mènent à Rome. Tant mieux parce qu’en utilisant le guide Escale à Rome, vous allez vouloir y revenir. Les itinéraires proposés peuvent durer une journée, un week-end ou une semaine.

La fondation légendaire de Rome par les jumeaux Romulus et Rémus remonte à 753 av. J.-C. Le guide présente 15 dates importantes à retenir, depuis les sept rois de Rome jusqu’à la mort du pape François et l’élection de Léon XIV.

Rome est une double capitale, celle de l’Italie et celle du plus petit État du monde, le Vatican (0.44 km2). Enclavé dans Rome, le Vatican est propriétaire de basiliques à l’extérieur de ses murs et du palais de Castel Gandolfo, tous décrits dans le guide.

Quinze itinéraires

Quinze itinéraires clés en main sont proposés pour ne rien manquer des différents quartiers de la ville. Cela va de la Rome antique à la Rome contemporaine en passant par le Champ de Mars, le Trident, la fontaine de Trevi, le Quirinal, la Villa Borghese et la Via Appia, entre autres.

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Pas facile de choisir ce qu’il faut absolument voir, visiter ou goûter. Qu’à cela ne tienne, la section «Le meilleur de Rome» met en lumière ce que la ville a de mieux à offrir tout en facilitant l’organisation générale de votre escapade.

Cela inclut, entre autres, 5 vues exceptionnelles, 5 expériences culturelles, 5 des meilleures gelaterie, 5 pizzas, 5 classiques de la cuisine locale, 5 idées pour faire plaisir aux enfants, 5 adresses pour les aficionados du lèche-vitrine et 5 hauts lieux de la vie nocturne.

Captivante et légendaire Toscane

Après Rome, c’est la Toscane, au centre de l’Italie, qui demeure la région la plus visitée. Elle comprend neuf provinces et une ville métropolitaine. Dans Explorez Florence et la Toscane, Jennifer Doré Dallas propose sept itinéraires clés en main pour ne rien manquer des villes et villages de la région.

Cela inclut d’abord Florence avec son superbe David et son célèbre Duomo, puis Sienne avec sa magnifique Piazza del Campo, ensuite Pise qui offre beaucoup plus que sa tour penchée. Le Chianti, à ne pas confondre avec le vin qu’on y produit, est une région névralgique de la Toscane.

Le cité étrusque d’Arezzo vaut le détour tant pour sa place centrale que pour son marché d’antiquités. Quant à l’île d’Elbe, son Parc national de l’archipel toscan est une réserve de la biosphère de l’UNESCO.

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Diversité de perspectives

Après avoir goûté aux attraits classiques du Nord, vous avez rendez-vous avec les marais verdoyants et les villages pittoresques de la Maremme et du Sud de la Toscane. Ces contrées sauvages offrent «une diversité de perspectives incomparable».

Pour chaque itinéraire proposé, un plan clair et précis permet de se repérer dans le secteur couvert, avec localisation des attraits, activités, boutiques d’artisans, restaurants, bars et boîtes de nuit. Impossible de louper quoi que ce soit!

Qui plus est, un système d’étoiles et les coups de cœur d’Ulysse guident le lecteur vers les adresses qui se démarquent.

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

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