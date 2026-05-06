Rome, Florence et la Toscane avec Ulysse

Je vous présente deux guides Ulysse pour découvrir des endroits charmants en Italie, soit Rome, Florence et la Toscane.

Une Ville éternellement envoûtante

On dit que tous les chemins mènent à Rome. Tant mieux parce qu’en utilisant le guide Escale à Rome, vous allez vouloir y revenir. Les itinéraires proposés peuvent durer une journée, un week-end ou une semaine.

La fondation légendaire de Rome par les jumeaux Romulus et Rémus remonte à 753 av. J.-C. Le guide présente 15 dates importantes à retenir, depuis les sept rois de Rome jusqu’à la mort du pape François et l’élection de Léon XIV.

Rome est une double capitale, celle de l’Italie et celle du plus petit État du monde, le Vatican (0.44 km2). Enclavé dans Rome, le Vatican est propriétaire de basiliques à l’extérieur de ses murs et du palais de Castel Gandolfo, tous décrits dans le guide.

Quinze itinéraires

Quinze itinéraires clés en main sont proposés pour ne rien manquer des différents quartiers de la ville. Cela va de la Rome antique à la Rome contemporaine en passant par le Champ de Mars, le Trident, la fontaine de Trevi, le Quirinal, la Villa Borghese et la Via Appia, entre autres.