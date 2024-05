Donna Leon, une maestra du polar fascinée par l’Italie

Pourtant, c’est à Venise qu’elle a choisi de s’établir au début des années 1980 et d’écrire des polars. C’est lors d’un repas chez des habitants d’un village de la province d’Avellino, que Leon tombe amoureuse des Italiens du Sud, voire de tout le pays. Italia, ti amo.

L’Italie, un paradis

C’est en Italie que l’écrivaine a pris son premier cappuccino, mangé sa première assiette de pâtes avec des légumes qui venaient du potager, «mangé pour la première fois du pain qui avait été cuit le matin même et bu du vin fait avec les vignes qui poussaient derrière la maison.»

Pour une Américaine qui avait grandi avec du pain blanc et du beurre d’arachides, habituée aux steaks et aux haricots en boîte, c’était un pays magique, féerique, le véritable paradis.

Les stratagèmes des gens

Femme paisible, Donna Leon prend plaisir à observer le comportement des gens, à leur inventer des stratagèmes.

Elle écrit que «l’agressivité, quelles que soient les tentatives de la supprimer, échappera à toutes les brides qu’on lui imposera et le désir d’expansion et de possession l’emportera toujours sur les plus hautes conceptions du comportement humain».