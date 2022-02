Donna Leon se noie dans des eaux dangereuses

Le roman est submergé par une forte vague de chaleur. Dans presque chaque chapitre, on sue à lire un ou plusieurs paragraphes sur la météo torride.

Ragots et insinuations

On a droit aussi à plusieurs remarques sur la rivalité entre Naples et Venise. «Il y avait peu de chance que la ville embauche un jour une Napolitaine – handicap bien plus grave que celui d’être une femme.»

J’ai visité Venise et sa célèbre place Saint-Marc. Elle est la seule, ai-je appris ici, à être dénommée piazza et non pas campo. Autre information que Donna Leon glisse entre deux répliques: «ragots et insinuations sont les jumeaux vénitiens de la vérité».

L’homme soi-disant assassiné travaillait pour une compagnie chargée de vérifier la qualité des eaux vénitiennes.

Curieusement, tous les employés sont intelligents, solidaires, agréables, serviable, disponibles, ingénieux, intègres et visionnaires… Des véritables modèles de zèle et d’aspiration à l’excellence.