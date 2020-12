Art, avidité et mystère

Donna Leon a écrit 29 romans policiers mettant en scène le commissaire Guido Brunetti. J’en ai lus au moins trois au quatre, dont le tout dernier qui s’intitule Quand un fils nous est donné. L’histoire se passe à Venise, comme c’est presque toujours le cas avec Brunetti.

Dès les premiers chapitres, le commissaire laisse entendre que les Vénitiens sont enclins à exagérer les faits et gestes de personnes qu’ils n’ont jamais rencontrées, ajoutant combien ils sont négligents sur les commérages qu’ils colportent allègrement. La table est mise. Nous sommes conviés à une enquête complexe et compliquée.

Fils adoptif

Le beau-père de Brunetti est le comte Falier, dont l’un de ses meilleurs amis vient d’annoncer qu’il va faire de son jeune protégé un fils adoptif en bonne et due forme. Les proches sont prompts à clamer qu’un homme dans sa prime jeunesse ne s’intéresse à un homme beaucoup plus âgé qu’en raison de sa fortune. Le comte demande à Brunetti de faire enquête.

Cet ami du comte est Gonzalo Rodriguez de Tejeda, parrain de l’épouse du commissaire. Gonzalo n’a jamais caché son homosexualité et Brunetti se croit ouvert sur la question de l’orientation sexuelle, mais il ne peut faire autrement que s’interroger sur les sentiments de Gonzalo envers un homme beaucoup plus jeune que lui. «Son homosexualité ne le rendrait-elle capable que de désir, et pas d’amour?»

Paola, l’épouse de Brunetti a peu fréquenté son parrain, mais elle a retenu ses «yeux de requins». Selon elle, un homme a ces yeux-là quand il est en proie à une passion et qu’il ne peut pas la contrôler.