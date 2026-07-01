Biographie utile de Louis Riel, pendu pour haute trahison

Martine Noël-Maw, Louis Riel: La voix du peuple métis
Martine Noël-Maw, Louis Riel: La voix du peuple métis, biographie illustrée par Adeline Lamarre, Montréal, Éditions de l’Isatis, collection Bonjour l’Histoire, 2026, 94 pages, 15 $.
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 01/07/2026 par Paul-François Sylvestre

En cette Fête du Canada, je vous propose une page d’histoire. La seule personne à avoir été exécutée pour haute trahison au Canada est Louis Riel, le père du Manitoba. Martine Noël-Maw raconte avec brio la vie de cette figure importante dans Louis Riel: La voix du peuple métis.

Les premiers Métis de l’Ouest canadien sont nés d’unions entre des coureurs de bois francophones et des jeunes femmes des Premières Nations. Au fil des ans, ils ont formé des communautés comme la colonie de la rivière Rouge (Saint-Boniface), où est né Louis Riel le 22 octobre 1844.

De Montréal à Saint-Boniface

À 13 ans, Louis est envoyé au Collège de Montréal chez les pères sulpiciens pour des études menant à la prêtrise. Ses parents, Jean-Louis Riel et Julie Lagimodière, souhaitent le voir devenir le tout premier prêtre métis.

«La mort de son père laisse en Louis une plaie profonde. Il traverse une première dépression et, peu à peu, son comportement change […] au point où ses professeurs commencent à douter de sa vocation religieuse.»

Il abandonne ses études, vit de petits boulots aux États-Unis, puis retourne à Saint-Boniface où il est rapidement appelé à prendre la tête du mouvement de résistance des Métis. On connaît la suite, dont l’exécution de Thomas Scott, agitateur impétueux, anti-Métis et anticatholique.

Publicité

Égalité du français et de l’anglais

Martine Noël-Maw décrit comment la province du Manitoba est créée en 1870, précisant que, grâce à Riel, elle comprend «l’établissement d’un système d’écoles confessionnelles et reconnaît l’égalité du français et de l’anglais».

Brève parenthèse pour souligner que Riel négocie le nom de la province. Manitoba est un mot d’origine crie et assiniboine qui veut dire «le passage du Grand Esprit».

Cette biographie nous apprend que Louis Riel demeure un cas rare dans l’histoire canadienne. À trois reprises, il est élu député de Provencher, mais ne réussit jamais à siéger à la Chambre des communes, en raison de motions d’expulsion (suite à son rôle dans l’affaire Thomas Scott).

Mission divine

Une sévère dépression conduit Riel à être interné de 1876 à 1878. Il épousera ensuite Marguerite Monet, dit Bellehumeur, qui lui donnera deux enfants. Il n’aura aucune autre descendance.

L’auteure souligne comment Riel fut convaincu «d’avoir une mission divine: guider son peuple vers la liberté et la prospérité». C’est pourquoi Gabriel Dumont fait appel à son leadership pour la rébellion du Nord-Ouest (1885).

Publicité

Comme on le sait, la vie de Louis Riel se termine par un procès pour haute trahison. Le jury ne compte aucun Métis ou francophone. Il est la seule personne au Canada à avoir été exécutée pour haute trahison (16 novembre 1885).

140 ans plus tard

Son rôle hors du commun a tardé à être reconnu. Ce n’est qu’en 1992 que Louis Riel est proclamé fondateur du Manitoba. Depuis 2008, les Manitobains célèbrent la Journée Louis Riel. En 2023, il a été nommé premier ministre honoraire du Manitoba.

En 2025, le premier ministre Mark Carney était présent à Saint-Boniface lors des cérémonies soulignant le 140e anniversaire de l’exécution de Louis Riel. C’était la première fois qu’un premier ministre fédéral rendait hommage au chef des Métis.

Bien que destinée à un jeune public, cette biographie de Louis Riel intéressera les plus grands aussi. On y trouve, en appendice, un dossier d’une douzaine de pages, qui inclut un glossaire de mots moins connus, quelques repères chronologiques, des renseignements sur l’évolution du Canada et sur la situation des Métis.

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

    View all posts
  • l-express.ca

    l-express.ca est votre destination francophone pour profiter au maximum de Toronto.

    View all posts

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur