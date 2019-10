Louis Riel: à la recherche du poète disparu

Le jeune homme, au fort potentiel intellectuel et religieux, avait bénéficié d’une éducation classique auprès des Sulpiciens grâce à une aide financière, car la famille de Riel n’aurait pu se permettre de lui offrir accès à un enseignement d’une telle qualité.

Le chef de file est influencé par des auteurs comme La Fontaine, et sa poésie sera fortement imprégnée du style de la fable et de la versification française.

Le jeune Riel offre ainsi ses premiers regards satiriques sur une société qu’il dénonce. Il ne sera pas non plus sans s’opposer à la rigidité et à la rigueur des enseignements reçus au sein du Collège, qu’il finira par quitter. Mais l’influence littéraire sera, elle, indéniable.

Trois experts

«Riel n’était pas ce que l’on pourrait qualifier un grand poète», souligne toutefois le co-auteur de l’ouvrage. «La valeur de ses écrits réside davantage dans leur portée à la fois personnelle, poétique, politique et historique.»

D’où l’idée d’un recueil réunissant trois experts, de littérature (Glen Campbell), d’histoire (Tom Flanagan) et de théologie (Gilles Martel), pour mettre en contexte et donner toute leur valeur aux vers rédigés par Riel.