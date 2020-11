Qui traite encore Louis Riel de criminel?

«Sa lutte pour préserver la culture métisse a tracé la voie vers le Canada que nous connaissons maintenant».

La pandémie

Le premier ministre ajoute que «la pandémie mondiale de CoViD-19 a mis en lumière les défis particuliers auxquels sont confrontés les peuples et les communautés autochtones».

La réponse du gouvernement à la crise sanitaire comprend un Fonds de soutien aux communautés autochtones, un Fonds d’appui aux entreprises communautaires autochtones, ainsi que du financement pour aider les étudiants des Premières Nations qui poursuivent des études postsecondaires, les établissements d’apprentissage et de garde des jeunes enfants, et pour répondre aux besoins urgents en matière de santé mentale dans les communautés autochtones.

Louis Riel et la Nation des Métis ont joué un grand rôle «pour bâtir un pays plus juste et plus inclusif», conclut Justin Trudeau.