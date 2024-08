Déclin des médias et du français: n’insistez pas

Vivement de nouveaux modèles économiques ou virages technologiques pour relancer le journalisme!

Des nouveaux médias dansent déjà sur la tombe des anciens, mais ce sont généralement de plus petites organisations vouées à l’analyse et l’opinion plutôt qu’à la nouvelle et l’enquête. Elles visent donc davantage à compléter l’offre des médias traditionnels plutôt que les remplacer. Mais c’en est sans doute fini du média généraliste; les citoyens s’informent de plus en plus auprès de multiples sources spécialisées.

Dévalorisation

Même torture du côté du français. Qui pense que c’est une bonne idée d’annoncer à la ronde que la proportion de francophones ne cesse de diminuer au Canada, ou que Montréal s’anglicise, ou que de plus en plus de jeunes Français parlent un sabir extra-terrestre? Ce n’est pas ça qui va motiver les prochaines générations à étudier, lire et chanter en français, pour perpétuer la francophonie.

Ici, tout n’est pas perdu. Le gouvernement du Québec a lancé cette année une grande offensive, impliquant six ministères, pour «inverser le déclin» du français dans la province.

On veut influer sur l’immigration et sur les contenus numériques, ce qui n’est pas utopiques. Mais aussi sur «la dévalorisation du français» chez les jeunes et sur «l’état de la mobilisation sociale» à l’égard de la vitalité de la langue française: des considérations subjectives difficilement mesurables.