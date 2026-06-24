Décès de la passionnée de théâtre Jeanne Sabourin

«Rassembleuse hors pair»

«Jeanne Sabourin a occupé une place fondamentale dans l’histoire de Théâtre Action et du théâtre franco-ontarien», commente Benoît Roy, directeur général de Théâtre Action.

«Cofondatrice de Théâtre Action lors de son incorporation en 1974 et première présidente de l’organisme, elle a contribué à jeter les bases d’un regroupement qui demeure aujourd’hui un acteur essentiel du développement et du rayonnement du théâtre de langue française en Ontario.»

«Comédienne, administratrice culturelle et rassembleuse hors pair, Jeanne Sabourin a joué un rôle déterminant dans la professionnalisation du secteur culturel franco-ontarien et dans la création des conditions permettant aux artistes et aux organismes de s’épanouir. Plusieurs la considéraient comme une alliée indéfectible et une véritable avocate des artistes.»

«Son engagement a largement dépassé le milieu théâtral», poursuit Benoît Roy. «Par son leadership, sa vision et sa générosité, elle a contribué à bâtir plusieurs des institutions culturelles et communautaires qui soutiennent encore aujourd’hui la vitalité de la francophonie ontarienne.»

«Son héritage continuera d’inspirer les générations actuelles et futures d’artistes et de bâtisseurs.» Depuis 10 ans, deux prix décernés par Théâtre Action portent son nom.

Une empreinte durable

«J’ai eu le privilège de travailler avec Jeanne Sabourin alors qu’elle dirigeait le département franco-ontarien du Conseil des arts de l’Ontario», indique Martine Rheault, qui a aussi géré la Galerie Glendon.

«Son intelligence, son dévouement, son humanité et son ouverture ont largement contribué à l’essor de nombreux artistes et organismes artistiques de toutes disciplines à l’échelle provinciale.»

«Au-delà de ses grandes compétences professionnelles, je me souviendrai surtout de sa bienveillance, de son écoute et du respect qu’elle témoignait à chacun. Elle a laissé une empreinte durable dans la vie de nombreuses personnes, dont la mienne.»

Sur scène et en coulisses

Notre chroniqueur Paul-François Sylvestre rappelle que «Jeanne Sabourin a laissé sa marque dès 1967 en jouant un rôle clef au sein du Comité franco-ontarien d’enquête culturelle, qui a étudié pour la première fois la vitalité de chaque discipline artistique en Ontario français (Rapport Saint-Denis, 1969).»

«Je l’ai connu lorsque j’étais rédacteur en chef de la revue Liaison, et j’ai pu constater à quel point elle a donné un essor aux arts de la scène, notamment en créant le Contact ontarois.»