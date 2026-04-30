Début de la construction de l’école secondaire catholique de Brampton

MonAvenir, école secondaire, Brampton
Pelletée de terre protocolaire pour le Csc MonAvenir avec: Mohammed Idrissi, directeur adjoint des immobilisations et de la planification; Jocelyne Alexandre, agente de liaison communautaire au Centre francophone du Grand Toronto et parent d’élève; Raymondo Mollica, propriétaire de Remo General Contracting; Marcellin Kwilu Mondo, vice-président; Geneviève Grenier, présidente; Amarjot Sandhu, député provincial de Brampton-Ouest; Nicole Mollot, directrice de l’éducation; Rochelle Moncraz, architecte principale chez Synder Architects; Suzanne Iskander, surintendante de l’éducation; Youness Dafif, chef du Service de la planification et de la gestion immobilière. Photos: courtoisie
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 30/04/2026 par l-express.ca

Les responsables du Conseil scolaire catholique MonAvenir ont procédé, ce mercredi 29 avril, à la pelletée de terre inaugurale des travaux de construction de la future école secondaire catholique de Brampton, en présence de membres de la communauté et de partenaires.

Cette école sera située au 20 Veterans Drive. Elle pourra accueillir 410 élèves de 7e à 12e année et comprendra des locaux spécialisés tels que des laboratoires et des ateliers techniques pour des cours de fabrication, menuiserie, soudure et esthétique, en plus d’un gymnase et de tous les locaux nécessaires au bon fonctionnement d’une école secondaire.

Lors de son ouverture, prévue pour septembre 2027, l’école offrira les niveaux de la 7e à la 9e année. Un niveau scolaire supérieur sera ensuite ajouté chaque année, jusqu’à la 12e année en septembre 2030.

Le site de la future école secondaire catholique de Brampton.
Le site de la future école secondaire catholique de Brampton. Carte: Google
L'école secondaire catholique Ste-Famille à Mississauga.
L’école secondaire catholique Ste-Famille à Mississauga.

Pour soulager l’école Sainte-Famille

Cette deuxième école secondaire de la région de Peel permettra de mieux desservir les familles des écoles élémentaires catholiques Sainte-Jeanne d’Arc à Brampton et Saint-Jean-Bosco à Caledon. Elle soulagera la pression démographique sur l’école secondaire catholique Sainte-Famille à Mississauga.

La présidente du Csc MonAvenir, Geneviève Grenier, est également la conseillère scolaire élue dans la région de Dufferin-Peel-Wellington. «La proximité est un critère de premier plan quand il s’agit de choisir une école pour son enfant», dit-elle.

Publicité
MonAvenir, école secondaire, Brampton
Le vice-président Marcellin Kwilu Mondo et la présidente Geneviève Grenier, du Csc MonAvenir, avec Amarjot Sandhu, député provincial de Brampton-Ouest.

«Cette nouvelle installation scolaire facilitera l’accès à l’éducation catholique de langue française à de nombreux élèves qui n’attendent qu’une école secondaire près de chez eux pour exercer leur droit à étudier en français jusqu’à la fin de leur parcours scolaire.»

Conseils scolaires
Le ministre Paul Calandra.

«Notre objectif est clair: offrir aux élèves la chance de réussir grandir et s’épanouir», déclare le ministre de l’Éducation, Paul Calandra. «Nous continuons d’investir dans des écoles sécuritaires et modernes tout en renforçant la responsabilisation et la transparence à travers le système d’éducation de l’Ontario.»

Le député provincial de Brampton-Ouest, Amarjot Sandhu, participait à la cérémonie. «C’est un plaisir d’être ici aujourd’hui pour célébrer une étape véritablement historique pour notre communauté», a-t-il dit.

La 15e école secondaire MonAvenir

Le nouveau bâtiment sera la 15e école secondaire du Csc MonAvenir. L’administration et les conseillers scolaires travaillent depuis plusieurs années à l’avancement de ce dossier, souligne la directrice de l’éducation du Csc MonAvenir, Nicole Mollot.

Elle-même ancienne élève de l’école élémentaire Sainte-Jeanne-d’Arc, Nicole Mollot rappelle que «durant de longues années, les élèves comme elle devaient emprunter chaque jour un trajet de 100 km pour fréquenter l’école secondaire catholique Monseigneur-de-Charbonnel à Toronto, puisqu’il n’y avait aucune école secondaire catholique de langue française dans toute la région de Peel».

Publicité

Pour les générations futures

Le père Antoine Bader, curé de la paroisse de la Sainte-Famille, a béni le chantier et ses travailleurs. «Tout comme on plante un arbre pour les générations futures, cette nouvelle école secondaire catholique de langue française portera de nombreux fruits dans les années à venir», a-t-il indiqué.

MonAvenir, école secondaire, Brampton
Le père Antoine Bader, curé de la paroisse de la Sainte-Famille.

Le réaménagement des secteurs de fréquentation scolaire fera l’objet de consultations qui seront entreprises au cours de l’année 2026-2027.

Le Csc MonAvenir gère présentement 47 écoles élémentaires, 12 écoles secondaires et 2 écoles élémentaires et secondaires sur un territoire qui s’étend de la péninsule du Niagara à Peterborough et de Toronto à la baie Georgienne.

Auteur

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur