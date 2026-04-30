Début de la construction de l’école secondaire catholique de Brampton

Les responsables du Conseil scolaire catholique MonAvenir ont procédé, ce mercredi 29 avril, à la pelletée de terre inaugurale des travaux de construction de la future école secondaire catholique de Brampton, en présence de membres de la communauté et de partenaires.

Cette école sera située au 20 Veterans Drive. Elle pourra accueillir 410 élèves de 7e à 12e année et comprendra des locaux spécialisés tels que des laboratoires et des ateliers techniques pour des cours de fabrication, menuiserie, soudure et esthétique, en plus d’un gymnase et de tous les locaux nécessaires au bon fonctionnement d’une école secondaire.

Lors de son ouverture, prévue pour septembre 2027, l’école offrira les niveaux de la 7e à la 9e année. Un niveau scolaire supérieur sera ensuite ajouté chaque année, jusqu’à la 12e année en septembre 2030.

Pour soulager l’école Sainte-Famille

Cette deuxième école secondaire de la région de Peel permettra de mieux desservir les familles des écoles élémentaires catholiques Sainte-Jeanne d’Arc à Brampton et Saint-Jean-Bosco à Caledon. Elle soulagera la pression démographique sur l’école secondaire catholique Sainte-Famille à Mississauga.

La présidente du Csc MonAvenir, Geneviève Grenier, est également la conseillère scolaire élue dans la région de Dufferin-Peel-Wellington. «La proximité est un critère de premier plan quand il s’agit de choisir une école pour son enfant», dit-elle.