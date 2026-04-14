L’Ontario maintient les conseillers scolaires, mais réduit leurs pouvoirs

Depuis un an, le ministre de l’Éducation de l’Ontario laisse planer le doute concernant la possibilité d’éliminer les postes de conseillers scolaires dans la province. Il en a finalement décidé autrement, dans le cadre de sa réforme du système scolaire, dévoilée lundi.

Le ministre de l’Éducation, Paul Calandra, avait évoqué au cours de la dernière année un désir d’éliminer les postes de conseillers scolaires des institutions anglophones publiques.

Ce ne sera toutefois pas le cas.

Les protections constitutionnelles dont bénéficient les communautés linguistiques minoritaires, de même que les catholiques, ont mis un frein à cette possibilité.

En vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, le ministre de l’Éducation n’est pas autorisé à intervenir ou à contrôler les aspects confessionnels des conseils scolaires catholiques et les aspects linguistiques ou culturels des conseils scolaires francophones.