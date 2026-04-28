Le jeune saint Carlo Acutis, vedette du Festival de la foi des écoles MonAvenir

saint Carlo Acutis, monavenir, festival de la foi
Des élèves avec saint Carlo Acutis à l'école secondaire catholique torontoise Monseigneur-de-Charbonnel. Photos: Csc MonAvenir
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 28/04/2026 par l-express.ca

La 6e édition du Festival de la foi Impact s’est tenue le 23 avril à l’école secondaire catholique Mgr-de-Charbonnel à Toronto réunissant plus de 150 élèves des écoles secondaires du Conseil scolaire catholique MonAvenir autour d’un invité d’honneur immatériel: saint Carlo Acutis.

Ce jeune anglo-italien de Milan, passionné d’informatique, a été emporté par la leucémie en 2006 à l’âge de 15 ans. Mais  il avait eu le temps de promouvoir sa foi sur internet. Son site web documentait des miracles eucharistiques et des apparitions de la Vierge Marie.

saint Carlo Acutis, monavenir, festival de la foi
Carlo Acutis. Photo: Wikipedia

Vivre sa foi

Le Csc MonAvenir avait invité la pédagogue Louise Normandeau, proche de la famille Acutis.

«À l’image de saint Carlo Acutis, nos élèves démontrent qu’il est possible de vivre sa foi avec authenticité et de la traduire en actions concrètes», déclare Geneviève Grenier, présidente du Conseil scolaire. «Je suis très fière de leur engagement à bâtir un monde porteur d’espérance.»

La journée s’est terminée par la présentation en primeur d’un extrait de la pièce de théâtre sur saint Carlo créée par des élèves de l’école secondaire catholique Sainte-Famille, à Mississauga. La première de la pièce aura lieu le samedi 30 mai.

Publicité
saint Carlo Acutis, monavenir, festival de la foi
Plus de 150 élèves des écoles secondaires MonAvenir ont participé au festival.
saint Carlo Acutis, monavenir, festival de la foi
Une activité du Festival de la foi Impact 2026 à l’école Monseigneur-de-Charbonnel.

Leadership et sainteté

Le Festival de la foi Impact était donc axé sur le leadership catholique francophone. «C’était l’occasion pour les élèves de partager leur sens de l’innovation et leur esprit de créativité à travers des projets engageants qui répondent à des besoins dans nos communautés et dans le monde.»

Cette 6e édition était placée sous le thème de «l’appel universel à la sainteté», tel que le présentait le pape François: «la sainteté qui se vit dans la patience, le pardon, la douceur et l’amour au quotidien».

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir accueille des élèves de la maternelle à la 12e année au sein de 47 écoles élémentaires, 12 écoles secondaires et 2 écoles élémentaires et secondaires sur un territoire qui s’étend de la péninsule du Niagara à Peterborough et de Toronto) à la baie Georgienne.

Auteur

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur