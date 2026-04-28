Le jeune saint Carlo Acutis, vedette du Festival de la foi des écoles MonAvenir

La 6e édition du Festival de la foi Impact s’est tenue le 23 avril à l’école secondaire catholique Mgr-de-Charbonnel à Toronto réunissant plus de 150 élèves des écoles secondaires du Conseil scolaire catholique MonAvenir autour d’un invité d’honneur immatériel: saint Carlo Acutis.

Ce jeune anglo-italien de Milan, passionné d’informatique, a été emporté par la leucémie en 2006 à l’âge de 15 ans. Mais il avait eu le temps de promouvoir sa foi sur internet. Son site web documentait des miracles eucharistiques et des apparitions de la Vierge Marie.

Vivre sa foi

Le Csc MonAvenir avait invité la pédagogue Louise Normandeau, proche de la famille Acutis.

«À l’image de saint Carlo Acutis, nos élèves démontrent qu’il est possible de vivre sa foi avec authenticité et de la traduire en actions concrètes», déclare Geneviève Grenier, présidente du Conseil scolaire. «Je suis très fière de leur engagement à bâtir un monde porteur d’espérance.»

La journée s’est terminée par la présentation en primeur d’un extrait de la pièce de théâtre sur saint Carlo créée par des élèves de l’école secondaire catholique Sainte-Famille, à Mississauga. La première de la pièce aura lieu le samedi 30 mai.