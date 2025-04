Le chanteur Corneille au 5e Festival de la foi Impact

L’auteur-compositeur-interprète Corneille était le conférencier invité spécial de la 5e édition du Festival de la foi Impact organisé pour les élèves du secondaire du Conseil scolaire catholique MonAvenir.

Le rassemblement, autour du thème «Pèlerins d’espérance», a eu lieu le 8 avril à l’école Sainte-Trinité à Oakville.

Parcours hors du commun

Corneille est un chanteur canadien d’origine rwandaise. «Son parcours est marqué par une résilience hors du commun», font valoir les organisateurs.

«À travers ses chansons, Corneille incarne un voyage de guérison et de réconciliation faisant de son oeuvre un véritable pèlerinage d’espérance. Ses espoirs, son bonheur, ses rêves, ses succès, son histoire et ses racines sont le secret de la sagesse.»

Corneille a pris le temps d’échanger longuement avec les élèves.

Ces derniers ont aussi participé à un atelier sur le pèlerinage et le chemin de croix. Ils ont présenté divers projets. Et un spectacle participatif de danse, chants et musique a rythmé la soirée.