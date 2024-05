Des élèves de 13 écoles secondaires au Festival de la foi IMPACT

Des élèves des 13 écoles secondaires du Conseil scolaire catholique MonAvenir ont eu l’occasion de vivre le Festival de la foi IMPACT le 9 mai dernier à Aurora.

«Les élèves ont vécu une journée remplie d’activités dynamiques et enrichissantes tout en partageant l’impact positif qu’elles et ils ont eu dans leurs communautés à travers des projets qui illustrent la foi catholique en action», rapportent les organisateurs, l’équipe du Service de l’éducation citoyenne et identitaire du Conseil scolaire.

Le Festival IMPACT en était à sa quatrième édition annuelle. Nicole Mollot, la directrice de l’Éducation du Conseil scolaire, s’est réjouie que les élèves «prennent le temps de s’arrêter pour réfléchir et s’inspirer de ce que Jésus nous a enseigné».

Confiance en soi

Les élèves ont assisté à un spectacle du «mathémagicien» Mikael Taieb . Celui-ci partage non seulement des tours de magie, mais aussi un témoignage sur l’importance d’avoir confiance en soi et de «laisser briller la lumière de ses talents pour apporter bonheur et espérance aux autres».

«Le Csc MonAvenir a instauré dans ses écoles les fondements et les valeurs de l’éducation

chrétienne», indique la présidente Geneviève Grenier.

«Par leur engagement, leurs convictions et les projets réalisés au sein de leur communauté, ces jeunes catholiques francophones nous poussent à créer, pour eux et avec eux, un monde plus juste.»

Leadership

Les élèves ont pu participer à divers ateliers visant à bâtir leur identité catholique francophone: le leadership par la musique, la perspective autochtone, des modèles de comités de pastorale, la prière Taizé, etc.

Certains des ateliers étaient animés par d’autres jeunes.

Les élèves ont aussi eu l’occasion de réseauter dans le but de s’inspirer pour de prochains projets. En fin de journée, ils ont tour à tour présenté leurs projets lors d’une cérémonie en présence de plusieurs dignitaires et invités spéciaux.

L’animation de la soirée a été menée par deux élèves de l’école secondaire Renaissance.

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir accueille des élèves de la maternelle à la 12e année au sein de ses 61 écoles : 47 écoles élémentaires, une école intermédiaire, 11 écoles secondaires et deux écoles élémentaires et secondaires établies sur un territoire qui s’étend de Niagara à Peterborough, en passant par la baie Géorgienne et Toronto.