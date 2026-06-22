De nouveaux vélos électriques chez Bike Share

Le vélopartage est en forte hausse à Toronto et les vélos électriques ne sont pas étrangers à cette popularité. D’ailleurs, une centaine de vélos électriques nouvelle génération vient d’être ajoutée à la flotte de Bike Share Toronto.

Vous en avez assez d’attendre le bus pour aller au métro, mais redoutez de transpirer à vélo avant d’aller au travail? Vous désirez remonter au Nord de la ville plus vite qu’en autobus, mais sans gravir les côtes à la force de vos mollets? Ou simplement aller faire une balade au bord du lac Ontario ou aux îles de Toronto en deux roues, mais craignez de ne pas être suffisamment athlétique?

Le vélo à assistance électrique en libre-service sera peut-être un autre mode de transport en commun pour vous.

«Les e-bikes génèrent 2,5 fois plus de trajets par bicyclette que les modèles classiques: cinq trajets par jour contre deux», résume Jarrett McDonald, vice-président des opérations à la Toronto Parking Authority (TPA), qui gère le système pour la Ville de Toronto. «Les deux tiers des usagers occasionnels déclarent qu’ils utiliseraient davantage le service si plus de e-bikes étaient disponibles.»

En 2026, Bike Share Toronto (BST) affiche jusqu’à présent une hausse de 8,4%, avec 2 332 807 trajets, soit 181 304 de plus qu’à la même date en 2025. Depuis 10 ans, BST a multiplié son achalandage par dix, passant de 800 000 trajets en 2016, à 7,8 millions en 2025 (et 8,6 millions prévus pour 2026).