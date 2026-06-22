De nouveaux vélos électriques chez Bike Share

Le vélopartage en forte croissance à Toronto

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Photo: Bike Share Toronto
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Publié 22/06/2026 par Charles-Antoine Rouyer

Le vélopartage est en forte hausse à Toronto et les vélos électriques ne sont pas étrangers à cette popularité. D’ailleurs, une centaine de vélos électriques nouvelle génération vient d’être ajoutée à la flotte de Bike Share Toronto.

Vous en avez assez d’attendre le bus pour aller au métro, mais redoutez de transpirer à vélo avant d’aller au travail? Vous désirez remonter au Nord de la ville plus vite qu’en autobus, mais sans gravir les côtes à la force de vos mollets? Ou simplement aller faire une balade au bord du lac Ontario ou aux îles de Toronto en deux roues, mais craignez de ne pas être suffisamment athlétique?

Le vélo à assistance électrique en libre-service sera peut-être un autre mode de transport en commun pour vous.

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Le modèle Astro: la nouvelle génération du vélo à assistance électrique, au cadre gris. Photo: Bike Share Toronto
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Une borne Bike Share au centre-ville de Toronto. Photo: Charles-Antoine Rouyer, l-express.ca

«Les e-bikes génèrent 2,5 fois plus de trajets par bicyclette que les modèles classiques: cinq trajets par jour contre deux», résume Jarrett McDonald, vice-président des opérations à la Toronto Parking Authority (TPA), qui gère le système pour la Ville de Toronto. «Les deux tiers des usagers occasionnels déclarent qu’ils utiliseraient davantage le service si plus de e-bikes étaient disponibles.»

En 2026, Bike Share Toronto (BST) affiche jusqu’à présent une hausse de 8,4%, avec 2 332 807 trajets, soit 181 304 de plus qu’à la même date en 2025. Depuis 10 ans, BST a multiplié son achalandage par dix, passant de 800 000 trajets en 2016, à 7,8 millions en 2025 (et 8,6 millions prévus pour 2026).

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Deuxième génération de vélos électriques

Sur les 10 400 vélos que compte le réseau torontois, la flotte électrique s’élève à 2 460 unités, soit près de 20% du total, avec 100 modèles Astro de deuxième génération et 200 modèles e-Fit de première génération de plus, pour un total de 2760 vélos à assistance électrique d’ici la fin de l’été.

Le nouveau modèle Astro «pèse moins de 30 kilogrammes, dispose d’une autonomie de 70 kilomètres, est doté d’une peinture réfléchissante pour une meilleure visibilité la nuit», explique Jarrett McDonald. L’e-assistance fonctionne jusqu’à 25 km/h maximum.

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La première génération de bicyclette à assistance électrique, le eFit. Photo: Bike Share Toronto

L’Astro introduit une fonction de verrouillage à distance en cours de trajet. La première génération de vélos électriques, le eFit, a été déployée à partir de 2020.

Pour recharger ces vélos électriques, Toronto compte près de 1 100 bornes spéciales, des eDocks, avec 350 de plus prévues en 2026.

BST propose aussi un service de «valet», où une équipe réceptionne les bicyclettes, près de Fort York et Exhibition Place pendant la Coupe du monde, aux îles de Toronto et à certains endroits du centre-ville en semaine à l’heure de pointe, matin et soir.

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De Montréal à Toronto

Bike Share Toronto est le même système que Bixi à Montréal, né en 2008, dans le cadre du plan de transport Réinventer Montréal. La Ville confiait alors à Stationnement Montréal le mandat du vélopartage pour réduire la dépendance à l’automobile.

La Public Bike System Company (PBSC) voit le jour et lance Bixi en mai 2009, vélos, bornes et service compris. Mais l’expansion internationale dès 2011 (Londres, Toronto, Boston) va plomber les finances de PBSC, qui déclare faillite en 2014.

Bixi
Un vélo Bixi à Montréal. Photo: Bixi Montréal

La Ville de Toronto rachète alors le système qui devient Bike Share Toronto, sous la gestion de la Toronto Parking Authority. À Montréal, la ville rachète également le système local et crée Bixi Montréal.

La division internationale de PBSC, devient PBSC Urban Solutions, le fournisseur d’équipement (vélos et bornes). En 2022, elle est rachetée par le covoiturier Lyft. Lyft Urban Solutions fournit aujourd’hui l’équipement à Montréal et à Toronto.

Bike Share et Bixi plus souples que Vélib’

«Bixi Montréal compte 1 100 bornes et 13 000 vélos (dont 3 500 sont à assistance électrique), incluant Sherbrooke», résume l’organisme montréalais. Le vélopartage de Paris, en France, Vélib’ Métropole (intra muros et banlieue), compte 1 500 bornes et 20 000 vélos dont 40% (8 000) électriques.

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Par contre, le système montréalais Bixi et son cousin torontois Bike Share sont beaucoup plus flexibles que Vélib’. Car les bornes Bixi sont entièrement mobiles, ce qui facilite leur déplacement au gré de la demande. Elles sont aussi autonomes par alimentation solaire. Les bornes du Vélib’ parisien sont ancrées profondément dans la voirie et raccordées au système électrique, donc fixes.

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Un vélib’ parisien. Photo: Vélib’ Métropole

Pass hebdo pour la FIFA

Sans abonnement, les vélos électriques sont facturés à 0,20 $/minute, (contre 0,12 $/minute pour un vélo classique) et 1 $ de frais de déverrouillage.

Pendant le Mondial 2026, un laissez-passer hebdomadaire à 40 $ permet des trajets illimités de 90 minutes, mais avec les vélos classiques uniquement et sans réductions pour la version électrique.

«Pendant la Coupe du Monde, nous avons pulvérisé notre journée la plus achalandée de tout temps, avec 49 000 trajets le samedi 13 juin 2026», précise Jarrett McDonald.

Bike Share Toronto
Le vélo classique, à propulsion à pédale uniquement. Photo: Bike Share Toronto

Le reste de l’année, deux abonnements annuels existent pour les vélos classiques: 105 $/an (trajets illimités de 30 minutes gratuits) ou 120 $ (trajets de 45 minutes), et 0,10 $/minute pour le vélo électrique, sans frais de déverrouillage.

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Un laisser-passer journalier de 15$ donne des trajets illimités de 90 minutes sur vélos classiques et 0,20 $/minute pour la version électrique.

Les étudiants bénéficient d’un rabais de 20% sur les abonnements annuels. Les occupants de logements subventionnés ont droit à un abonnement annuel de 5 $/an (trajets de 30 min.).

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