Des vélos-bars dès cet été dans les rues de Toronto

Le 1er juillet ne servira pas qu’à célébrer la fête du Canada, en Ontario. C’est aussi à partir de cette journée que les propriétaires de vélos-bars pourront demander un permis pour vendre et servir de l’alcool à bord de ces véhicules récréatifs à propulsion humaine, aussi appelés «pedal pubs» ou «party bikes», en anglais.

«Les vélos-bars offrent un moyen mémorable et amusant de découvrir des villes de l’Ontario et nous veillons à ce que cette aventure demeure responsable», a affirmé le procureur général de l’Ontario, Doug Downey, dans un communiqué.

À partir du 1er juillet, cette autorisation s’appliquera aux bars à pédales d’Ottawa, de Niagara-on-the-Lake, de Toronto et de Windsor, qui peuvent accueillir 12 personnes ou plus pour se déplacer entre restaurants et bars.

La province a lancé un projet pilote, en 2022, autorisant l’utilisation des vélos-bars. Précédemment, il n’était pas permis de vendre, de servir et de consommer de l’alcool à bord de ces véhicules cyclables.

Demande de permis

Pour pouvoir le faire, les propriétaires des vélos festifs devront obtenir un permis de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO).