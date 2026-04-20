Les livreurs en deux-roues sont-ils dangereux?

La forte augmentation des livreurs à deux-roues électriques empruntant les pistes cyclables à Toronto met-elle en jeu la sécurité des cyclistes?

Pour répondre à ces inquiétudes, Cycle Toronto, une association de défense des cyclistes, a organisé des ateliers de sensibilisation à l’intention des livreurs.

«Il est essentiel de veiller à ce que les livreurs disposent des compétences et de la formation nécessaires pour exercer leur métier, notamment en matière de Code de la route et d’entretien des batteries lithium-ion, afin d’assurer leur sécurité et celle de leur entourage», résume Michael Longfield, directeur général de Cycle Toronto.

Éducation ou répression?

L’atelier gratuit a connu un vif succès, les 13, 14 et 15 avril derniers, attirant en tout plus de 250 personnes, selon Cycle Toronto.

La formation était organisée conjointement avec Bike Brigade, un organisme caritatif de livraison de nourriture à vélo, et The Biking Lawyer, un cabinet d’avocats torontois spécialisé dans les droits des cyclistes.