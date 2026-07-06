Coupe du monde: les Lions de l’Atlas mettent fin au rêve canadien

Parmi les affiches les plus attendues de cette Coupe du monde, le huitième de finale entre les Lions de l’Atlas et la sélection canadienne a fait vibrer bien au-delà de la pelouse.

Disputée le 4 juillet, cette rencontre opposait le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde, au Canada, qualifié pour la première phase à élimination directe de son histoire.

Dans la Ville Reine, les couleurs rouge, verte et blanche ont habillé les rues: drapeaux flottant aux fenêtres, véhicules décorés, maillots arborés avec fierté et klaxons résonnant d’un quartier à l’autre. Cafés, bars, salles de cinéma et fan zones ont vibré au rythme de cette affiche historique.

À la place Nathan Phillips, en face de l’Hôtel de Ville, les supporters des deux camps ont partagé les lieux avec les visiteurs du festival Taste of the Middle East, entre chants, tambours, odeurs de barbecue et ferveur populaire, donnant au cœur de Toronto des allures de stade à ciel ouvert.

Un seul rugissement

Pour la première fois depuis le début de la compétition, les tifosi marocains de Toronto se sont donné rendez-vous en un même lieu pour soutenir les Lions de l’Atlas d’une seule voix.