Coupe du monde: pour qui prendre parti lorsque l’équipe de votre pays d’accueil affronte celui de vos origines?

Le match de ce samedi 4 juillet qui verra s’affronter le Canada et le Maroc en Coupe du monde place la communauté marocaine, nombreuse au Québec et en Ontario, devant un choix qui peut s’avérer déchirant entre leur pays d’origine et leur pays d’adoption.

Ce dilemme, loin de se limiter à cette communauté, révèle le lien complexe entre identité, migration et allégeance sportive au sein de la mosaïque culturelle canadienne.

Jesse Marsch, sélectionneur de l’équipe nationale canadienne, a déclaré à l’approche de la Coupe du monde de la FIFA: «Nous sommes tellement fiers de rassembler le pays autour de l’équipe du peuple cet été.»

Si ce message illustre l’enthousiasme suscité par la participation du Canada à domicile, la manière dont l’ équipe du peuple» est perçue par les Canadiens eux-mêmes pendant la Coupe du monde est plus nuancée.

La Coupe du monde représente un moment particulier pour le Canada, où la diversité et la culture sont mises en avant. C’est pourquoi de nombreux Canadiens pourraient arborer plusieurs drapeaux – et pas seulement celui à la feuille d’érable – tout au long de la compétition.