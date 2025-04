Qu’il s’agisse de la violence du langage, du racisme «bienveillant», des fantasmes de supériorité et de victimisation, de représentation et d’appropriation culturelle, Deni Ellis Béchard livre un portrait sensible et sans détour de ses expériences liées au racisme envers les personnes noires et les Autochtones.

En finir avec l’aveuglement

Il espère «qu’en remettant en question les fictions sur lesquelles repose la Blanchité et en parlant franchement de la façon dont le racisme façonne nos esprits, nous pourrons en finir avec notre aveuglement et commencer à nous engager dans les solutions juridiques et matérielles nécessaires à la construction d’une société juste et équitable».

Un essai puissant, pour sortir de notre aveuglement collectif et combattre le racisme ancré en nous-mêmes.