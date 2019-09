Claude Forand, le Louise Penny de l’Ontario français

Traducteur agréé, Claude Forand est venu à l’écriture de romans policiers par le biais du journalisme, métier qu’il a pratiqué pendant une vingtaine d’années, au Québec et en Ontario. Le Torontois est aujourd’hui auteur de six polars pour les jeunes, deux polars pour adultes et deux recueils de nouvelles.

Claude Forand était l’invité, ce jeudi 19 novembre, de «La Croisée des mots», série d’entrevues avec des auteurs franco-ontariens, qui entamait une nouvelle saison dans le cadre d’un partenariat entre l’Association des auteures et auteurs de l’Ontario français et la Bibliothèque publique de Toronto.

Un inspecteur et un village

À l’image de Louise Penny qui crée le personnage de l’inspecteur Armand Gamache dans le village québécois fictif de Three Pines, Claude Forand crée son inspecteur Roméo Dubuc de la Sureté du Québec dans la bourgade (réelle) de Chesterville. Coïncidence ou non, les deux endroits sont situés dans les Cantons de l’Est.

Le personnage de Dubuc apparaît dans le tout premier polar de Forand, mais l’auteur ne prévoyait pas en faire un emblème de sa production littéraire. Cela s’est naturellement imposé. «J’ai un roman personnel qui dort dans un tiroir, mais le public s’attend à ce que le prochain livre sera une nouvelle aventure de Roméo Dubuc. Fidélité oblige.»