Cinq timbres rendent hommage à la littérature franco-canadienne

C’est avec Une saison dans la vie d’Emmanuel (1965), qu’elle fait sa marque. Le roman est traduit dans plus d’une dizaine de langues et plus de 2 000 livres, thèses, articles, critiques et entrevues en traiteront. Il remporte le prix Médicis en France, une première pour le Canada.

Reconnus pour leur lyrisme et leur complexité, ses romans, ses pièces de théâtre, ses scénarios et ses poèmes reflètent un monde dur, mais aussi la tendresse et la compassion humaine. De nombreuses distinctions seront décernées à l’autrice durant sa prolifique carrière, dont quatre Prix littéraires du Gouverneur général.

Jean Marc Dalpé

Jean Marc Dalpé naît en 1957 à Ottawa, en Ontario. Dramaturge, comédien, poète, romancier et traducteur, il est l’une des figures marquantes du mouvement d’affirmation culturelle ontarois. Il cofonde en 1979 le Théâtre de la Vieille 17, qui se consacre au développement d’un théâtre de création ontarien en français.

Son écriture explore le thème de l’aliénation des peuples minoritaires. Ses pièces Hawkesbury Blues (1982) et 1932, la ville du nickel: Une histoire d’amour sur fond de mines (1984) s’inspirent de l’histoire de la classe ouvrière franco-ontarienne. Il est lauréat de trois Prix littéraires du Gouverneur général, dont un pour son roman Un vent se lève qui éparpille (1999).

Dany Laferrière

Dany Laferrière est né en 1953 à Port-au-Prince, en Haïti. Élevé par sa grand-mère à Petit-Goâve, il s’exile à Montréal en 1976 pour fuir la dictature.