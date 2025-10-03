Chardonnay : le caméléon du vignoble

Bienvenue dans une série en dix articles consacrée aux cépages. Pourquoi dix? Parce qu’ils tracent une boussole simple: des stars mondiales et des voix discrètes, toutes capables d’éclairer le même mystère — comment un raisin devient lieu, saison, mémoire.

Ici, on va droit au goût: pas de jargon, pas de phrases à rallonge, seulement des histoires claires et le plaisir partagé.

Et pour ouvrir le bal, le Chardonnay, grand caméléon du vignoble. Il prend la teinte du terroir comme la lumière celle de l’heure, sans jamais renier son élégance.

Né en Bourgogne

Le Chardonnay est né en Bourgogne, près du petit village de Chardonnay (oui, il existe vraiment). De là, il a conquis la planète.

On le retrouve en Champagne bien sûr, en Californie, en Australie, en Afrique du Sud, au Chili, en Nouvelle-Zélande et chez nous, en Ontario, où il est devenu un cépage phare de notre climat frais.