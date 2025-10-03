Chardonnay : le caméléon du vignoble

Premier d'une série en dix articles consacrée aux cépages

La couleur incroyable des raisins Chardonnay. Photo: Pierre Ferland
Publié 03/10/2025 par Pierre Ferland

Bienvenue dans une série en dix articles consacrée aux cépages. Pourquoi dix? Parce qu’ils tracent une boussole simple: des stars mondiales et des voix discrètes, toutes capables d’éclairer le même mystère — comment un raisin devient lieu, saison, mémoire.

Ici, on va droit au goût: pas de jargon, pas de phrases à rallonge, seulement des histoires claires et le plaisir partagé.

Et pour ouvrir le bal, le Chardonnay, grand caméléon du vignoble. Il prend la teinte du terroir comme la lumière celle de l’heure, sans jamais renier son élégance.

À proximité du village viticole bourguignon de Chardonnay en Haut-Mâconnais, France. Photo: Pierre Ferland

Né en Bourgogne

Le Chardonnay est né en Bourgogne, près du petit village de Chardonnay (oui, il existe vraiment). De là, il a conquis la planète.

On le retrouve en Champagne bien sûr, en Californie, en Australie, en Afrique du Sud, au Chili, en Nouvelle-Zélande et chez nous, en Ontario, où il est devenu un cépage phare de notre climat frais.

Où pousse-t-il?

Son secret? Une incroyable capacité d’adaptation.

Dans un climat frais (Chablis, Niagara), il donne des vins droits et minéraux, aux notes de citron et de pomme verte.

Sous des latitudes plus chaudes (Californie, Australie), il devient rond et exotique, avec des arômes de pêche, mangue et ananas.

Il est à l’aise partout, comme un voyageur qui parle toutes les langues.

Profil de goût

Le Chardonnay n’a pas de masque unique. Naturel, sans arôme de chêne, il est vif et tranchant. Passé en fût, il devient beurré, brioché, parfois noisetté. Sa texture peut être cristalline ou onctueuse.

C’est pourquoi il plaît autant: il y a toujours un Chardonnay pour chacun.

Le verre Zieher est produit pour rehausser les parfums uniques du Chardonnay. Photo: courtoisie Zieher Stemware

Élevage

Un Chablis simple se boit jeune. Mais un grand cru de Bourgogne ou un haut de gamme d’Ontario peut évoluer vingt ans, gagnant en miel, en fruits secs, en profondeur.

Il vieillit comme un roman qui se relit, révélant toujours de nouveaux détails.

Accords mets-vins

Un Chardonnay vif et minéral s’accorde avec des huîtres ou un ceviche. Une version plus boisée épouse un poulet rôti, un risotto crémeux, un homard au beurre.

En Ontario, essayez-le avec un cheddar vieilli: mariage garanti.

Et, entre nous, mon accord coup de cœur reste un Chablis avec du popcorn: minimaliste, croustillant, et me voilà fin prêt à lancer ma série préférée sur Netflix.

L’accord parfait: Chardonnay, popcorn et Netflix. Photo: IA

Mauvaise réputation

Dans les années 1980-1990, certains producteurs ont poussé le chêne et le beurre à l’extrême. Résultat: le mouvement «ABC» est né (Anything But Chardonnay).

Mais quand on laisse le fruit s’exprimer, le Chardonnay reprend sa place sur le podium.

Si votre idée du cépage est restée coincée dans un verre californien des années 90, laissez-vous surprendre par un Chablis ou un Niagara frais: le vrai fruit y règne en maître, tel un poème liquide.

L’épisode 53 de Read Between the Wines sur le vignoble Hidden Bench de Niagara.

Balado

Voilà pour ce premier portrait: le Chardonnay, caméléon et artiste complet, aussi à l’aise sur les tables étoilées qu’en pique-nique d’été.

Je vous recommande d’écouter mon épisode de balado # 53 ou j’interview Harald Thiel du vignoble Hidden Bench à Beamsville dans la région du Niagara. Hidden Bench est, à mon avis, l’un des meilleurs Chardonnay canadiens.

Dans notre prochain article, nous découvrirons le Pinot Noir, ce cousin rouge fragile et capricieux, mais qui fait chavirer le cœur des vignerons comme celui des amateurs.

