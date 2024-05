Chanter en groupe fait du bien

Les participants de l’étude — 61% d’adultes et 39% d’adolescents dont 65% sont des femmes — voient la socialisation et la réalisation de soi comme les facteurs les plus importants. Des bénéfices sociaux et psychologiques presque aussi importants que les bénéfices éducatifs qu’apporte l’apprentissage d’un instrument.

À cela s’ajoute l’entraide, le travail d’équipe et le plaisir, citent les participants. «Les adultes et les adolescents aiment jouer ensemble et créer des liens. Cela a aussi un effet thérapeutique, ça change les idées, joue sur l’humeur et réduit le stress», note le chercheur.

Le cerveau s’illumine avec la musique

C’est pourquoi la musique pourrait être une solution pour certains types de problèmes mentaux, comme les troubles de l’humeur et l’anxiété, affirme le directeur fondateur de l’Institut de recherche en musique et santé de l’Université d’Ottawa, Gilles Comeau.

«Le cerveau s’illumine comme un arbre de Noël avec la musique. C’est intrinsèquement agréable, comme pour les sportifs, le cerveau libère des décharges chimiques qui vont nous faire du bien.»

Le chercheur principal de la clinique de recherche sur la musique et la santé mentale au Centre de santé mentale, soins et recherche – Royal Ottawa tente de comprendre à travers plusieurs programmes comment agit la musique et comment développer une approche individualisée pour les plus âgés.