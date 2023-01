Bonne année… peut-être

Chez nous

Les humains nés au Canada ont gagné à la loterie mondiale, comme le savent mieux que quiconque les immigrants récents chez nous.

Mais ce n’est pas le fruit du hasard. Malgré nos divisions superficielles (le «Convoi de la liberté» des camionneurs), nos problèmes de riches (les paniques wokes) et nos politiciens médiocres (insérez les vôtres ici), des générations de Canadiens bienveillants, courageux et industrieux sont responsables des progrès qui ont hissé le Canada au sommet du totem des pays où il fait bon vivre.

Mais on voit encore des gens dormir sur nos trottoirs et une pauvreté tenace, des enfants maltraités et des troubles mentaux négligés, des soignants et des éducateurs débordés, des services publics déficients malgré l’incontinence fiscale de nos gouvernements.

Je n’inclus pas dans «nos divisions superficielles» le cafouillage des Libéraux et la duplicité des Conservateurs sur les relations anglos-francos à rééquilibrer, le bilinguisme officiel à renforcer, l’immigration à rationaliser, et la monarchie anachronique et ridicule à abolir.

Ce n’est pas la Troisième Guerre mondiale, mais c’est important pour nous, Canadiens-Français. Oui, il y a des problèmes plus pressants, mais on est capable de marcher et mâcher de la gomme en même temps.

En 2023, ramener la paix et la sécurité dans le monde, relancer la prospérité, renforcer la santé publique, protéger l’environnement, valoriser le progrès exigeront encore plus de compétences et de détermination. À huit milliards de cerveaux, ça devrait être faisable.