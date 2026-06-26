Appui au Manitoba bilingue

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Le drapeau du Manitoba à Winnipeg. Photo: iStock.com/Osarieme Eweka
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Publié 26/06/2026 par l-express.ca

Les 24 organismes membres de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) ont adopté à l’unanimité, le 6 juin, une résolution d’appui formel au projet visant à faire du Manitoba une province officiellement bilingue.

«Soyons clairs, le choix du Manitoba pour nos rencontres nationales cette année n’était pas fortuit», souligne la présidente Liane Roy.

Appui enthousiaste

«Tout notre réseau appuie avec beaucoup d’enthousiasme la vision d’un Manitoba bilingue et nous sommes engagés à soutenir les efforts de la Société de la francophonie manitobaine (SFM) et du gouvernement provincial à cet égard.»

Des consultations publiques lancées par le gouvernement, au cours de l’été 2025, ont représenté une étape importante vers cet objectif. Le journal franco-manitobain La Liberté rapporte que c’est le 20 mars dernier que la Province a présenté les résultats de sa consultation, et qu’une Stratégie provinciale sur le bilinguisme est attendue en mars 2027.

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Le drapeau de la francophonie manitobaine.

La résolution de la FCFA mentionne que «le Manitoba a été fondé en 1870 sur la base d’une vision inclusive, et bilingue, portée par Louis Riel et les fondateurs de la province»

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La Société de la francophonie manitobaine cherche à «consolider, moderniser et élargir l’offre de services en français, ainsi que la place de la francophonie dans l’espace public manitobain».

La FCFA exprime «son appui formel et sa solidarité envers la démarche visant à faire du Manitoba une province véritablement bilingue» et reconnaît «l’importance de cette initiative pour l’épanouissement de la francophonie manitobaine et canadienne».

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Des symboles canadiens-français et manitobains: le chef métis Louis Riel, fondateur de la province; le drapeau métis; le bison; la ceinture fléchée; la musique des cuillères et du violon… Montage: la série documentaire Donner sa langue au chat.

Plan de match

Le «plan de match» de la SFM valorise le principe du «par et pour», demandant au gouvernement provincial de «consulter la francophonie manitobaine et écouter ses idées avant de prendre des décisions qui ont un impact, direct ou indirect, sur elle».

«De plus, le gouvernement devrait travailler avec les organismes et les institutions de la francophonie manitobaine pour mieux répondre aux besoins des communautés qu’ils représentent.»

On demande d’ailleurs un meilleur financement pour les organismes francophones.

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Le Canada, avec le Manitoba.

La SFM réclame aussi «des règles plus claires pour les affaires francophones» et la création d’un poste indépendant de «protecteur des droits des francophones». Le gouvernement compte déjà un ministre des Affaires francophones, responsable notamment d’un Secrétariat.

Enfin, un Manitoba officiellement bilingue chercherait à bonifier les services en français en santé et services sociaux, éducation et petite enfance, immigration, arts et culture, sport, justice, tourisme, développement économique…

À l’heure actuelle, le Nouveau-Brunswick est la seule province canadienne officiellement bilingue. L’Ontario offre toutefois une panoplie de services en français et favorise depuis une trentaine d’années le développement d’institutions francophones, notamment en éducation et en santé.

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Des dirigeants de la FCFA le 6 juin. Au centre: la présidente Liane Roy. Photo: FCFA

Nouvelle vice-présidente

Par ailleurs, au cours de cette 51e assemblée générale annuelle, les membres de la FCFA ont aussi élu une nouvelle vice-présidente, Marie-Pierre Lavoie (Colombie-Britannique), qui succède au Franco-Manitobain Ibrahima Diallo.

Deux nouvelles femmes se joignent également au conseil d’administration: Andrée-Anne Martel (Ontario) et Alice Prophète (Alberta).

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Christian Fure (Territoires du Nord-Ouest) a été réélu trésorier, tandis que Patrick Ladouceur et Clotilde Heibing (les deux de l’Ontario) ont été reconduits au CA pour un deuxième mandat.

Les autres membres sont Lynn Brouillette (Ontario) et Simon Thériault (Nouveau-Brunswick).

Nour Enayeh, qui a siégé au CA au cours des quatre dernières années, ne se représentait pas. 20 personnes avaient posé leur candidature.

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