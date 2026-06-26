Appui au Manitoba bilingue

Les 24 organismes membres de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) ont adopté à l’unanimité, le 6 juin, une résolution d’appui formel au projet visant à faire du Manitoba une province officiellement bilingue.

«Soyons clairs, le choix du Manitoba pour nos rencontres nationales cette année n’était pas fortuit», souligne la présidente Liane Roy.

Appui enthousiaste

«Tout notre réseau appuie avec beaucoup d’enthousiasme la vision d’un Manitoba bilingue et nous sommes engagés à soutenir les efforts de la Société de la francophonie manitobaine (SFM) et du gouvernement provincial à cet égard.»

Des consultations publiques lancées par le gouvernement, au cours de l’été 2025, ont représenté une étape importante vers cet objectif. Le journal franco-manitobain La Liberté rapporte que c’est le 20 mars dernier que la Province a présenté les résultats de sa consultation, et qu’une Stratégie provinciale sur le bilinguisme est attendue en mars 2027.

La résolution de la FCFA mentionne que «le Manitoba a été fondé en 1870 sur la base d’une vision inclusive, et bilingue, portée par Louis Riel et les fondateurs de la province»