Roger Turenne: minutieuse autobiographie franco-manitobaine

Roger Turenne, Dans la cour des grands
Roger Turenne, Dans la cour des grands, Le parcours audacieux d’un Franco-Manitobain, autobiographie, Saint-Boniface, Éditions du Blé, 2025, 512 pages, 32,95 $.
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 13/09/2025 par Paul-François Sylvestre

Un petit gars de Saint-Pierre-Jolys (Manitoba) raconte son parcours audacieux, surtout comme agent au ministère des Affaires extérieures, puis à titre d’architecte des politiques linguistiques de deux premiers ministres manitobains. C’est Dans la cour des grands que Roger Turenne nous révèle tout avec minutie.

Dès le premier chapitre, l’auteur précise que ses mémoires traiteront autant d’aventures imprévues que de caprices du hasard. Il entend s’attarder aux divers choix qu’il a dû effectués avec circonspection.

Manitoba

Né en 1943, Roger fait son cours classique au Collège de Saint-Boniface, puis obtient une maîtrise en sciences politiques de l’Université du Manitoba. Il passe des mois à fouiller les archives pour «comprendre comment les francophones du Manitoba naviguaient sur les écueils politiques en tant que minorité assiégée».

Turenne appuie des candidats franco-manitobains aux élections provinciales. L’un d’eux est mon premier patron René Préfontaine, qui subit une défaite même si le gouvernement de Duff Roblin est réélu. Quelques années plus tard, Préfontaine déménage à Ottawa pour diriger le programme d’aide aux minorités de langue officielle. Il m’engage comme responsable des activités jeunesse.

Le premier emploi de Turenne est guide de l’Assemblée législative. Il a visité tous les édifices législatifs du pays et affirme que «le siège du gouvernement du Manitoba les éclipse tous». C’est là qu’il accueille trois futurs premiers ministres québécois: Daniel Johnson père, Daniel Johnson fils, Pierre-Marc Johnson.

Publicité

Francophonie internationale

Aux Affaires extérieures, le jeune fonctionnaire doit coordonner la visite du président du Niger, Hamani Diori. Cela lui permet d’être «témoin des premiers pas de la participation du Canada à la Francophonie internationale».

Turenne obtient un poste à l’étranger parce que personne ne veut aller en République démocratique du Congo. De là, il rayonne au Congo-Brazzaville, au Rwanda et au Burundi. Chacune de ses missions est décrites avec force détails.

Le diplomate en profite pour visiter l’Afrique du Sud. Lire sur la ségrégation raciale est une chose, la confronter à chaque tournant en est une autre. «Les affiches obscènes se trouvaient partout, devant les magasins, les pharmacies, les arrêts de bus, les toilettes publiques, les bancs, les parcs publics et les plages.»

Lorsque Turenne passe de Kinshasa à Stockholm, il passe du plus corrompu-chaotique-répressif au plus progressiste-démocratique-égalitaire. En tant que chef de la section politique de l’ambassade, il est responsable de tout ce qui ne relève pas du commerce ou de l’immigration.

Retour au Manitoba

De retour au Manitoba, Roger Turenne est témoin d’une révolution tranquille. Le Centre culturel franco-manitobain est une société d’État, «le seul du genre au Canada hors du Québec». Le Cercle Molière présente des pièces de dramaturges franco-manitobains. Des auteurs-compositeurs débordent les frontières. Deux maisons d’édition sont à l’œuvre avec brio.

Publicité

Il sillonne la province et se documente pour publier Mon pays noir sur blanc. Cela va changer le cours de sa vie. Son livre sert de carte de visite lorsque le gouvernement cherche un conseiller spécial pour l’aider à mettre sur pied des services en français et pour assurer la liaison entre le gouvernement et la communauté francophone.

Dans une nouvelle carrière, Turenne analyse les situations, formule des politiques, fournit des conseils menant à des décisions et négocie les résultats. Il peut se targuer d’avoir joué un rôle-clef afin que les fondements juridiques et institutionnels de la communauté francophone du Manitoba soient désormais «protégés, financés et acceptés socialement».

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

    View all posts
  • l-express.ca

    l-express.ca est votre destination francophone pour profiter au maximum de Toronto.

    View all posts

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur