150e anniversaire de l’Acte du Manitoba

La FCFA honore «la mémoire de ces gens qui se sont tenus debout pour leurs droits. Grâce à qui le Manitoba est né institutionnellement bilingue, et grâce à qui le Manitoba demeure à ce jour la seule province créée sous un leadership autochtone.»

Inspiration

«Puisse leur mémoire nous inspirer, francophones du Canada, à mener nos luttes pour l’égalité réelle avec la même détermination, convaincus comme ils l’étaient que ce que nous faisons est juste et bon non pas seulement pour nous, nos enfants et nos petits-enfants, mais pour le pays tout entier.»

La FCFA du Canada est la voix nationale des 2,7 millions de Canadiens d’expression française vivant à l’expérieur du Québec, en situation minoritaire. Elle regroupe 12 associations porte-parole provinciales et territoriales, et 6 organismes nationaux à vocation sectorielle.