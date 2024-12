Le Feuilleton de la Colline: traité historique pour les Métis du Manitoba

Une crise internationale: Le fardeau d’accueil est inégalement réparti. Les pays comme l’Iran, la Turquie, l’Allemagne, la Colombie et le Pakistan, reçoivent chacun entre 2,1 et 3,4 millions de réfugiés. En raison de sa géographie, le Canada est moins exposé à ces mouvements massifs, mais peut jouer un rôle plus actif.

Le comité propose 15 recommandations, dont l’augmentation du financement pour les groupes humanitaires et les pays hôtes, ainsi que l’élaboration d’un plan international pour un partage équitable des responsabilités, avec des objectifs précis.

Manifestation pro-Palestine

Une centaine de militants de différents organismes, dont Voix juives indépendantes, s’est réunie mardi pour bloquer l’accès des députés fédéraux à leurs bureaux au Parlement. Ils demandent un embargo sur le matériel militaire que le Canada continue de fournir à Israël.

Voix juives indépendantes dénonce le rôle des armes fournies par le Canada dans les crimes de guerre d’Israël, fait appel à la prise de conscience des personnes juives et réclame un embargo sur les armes.

Francophonie

Le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, a produit un rapport de suivi pour expliquer que dix institutions fédérales et le Secrétariat du Conseil du Trésor, n’ont que partiellement appliqué ses recommandations de 2020 sur les exigences linguistiques des postes de ces institutions.