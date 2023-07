En Ontario, le conflit perdure entre Premières Nations et Métis

L’accord, mis à jour en février dernier, identifie formellement la Nation métisse de l’Ontario comme la représentante des communautés métisses vivant sur le territoire ontarien.

«L’entente porte atteinte à nos droits fonciers»

«C’est le résultat d’un travail pour lequel notre peuple s’est battu pendant quelque 200 ans. Il s’agit d’une réconciliation pour des dizaines de milliers de Métis», salue Margaret Froh, présidente de la NMO.

Dans un communiqué de presse, Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, considère que cette entente et les ententes similaires conclues avec les Nations métisses de la Saskatchewan et de l’Alberta «jettent les fondements nécessaires au renouvellement des relations entre le Canada et chacun de ces gouvernements métis» et créent «de nouvelles occasions de bâtir avec eux un avenir meilleur».

Les 133 Premières Nations de l’Ontario, représentées par les Chefs de l’Ontario, dénoncent, elles, une menace pour leurs terres.

«L’entente porte atteinte à nos droits fonciers et à nos titres ancestraux», critique Veldon Coburn, membre de la Première Nation des Algonquins de Pikwakanagan et professeur adjoint à l’Institut de recherche et d’études autochtones de l’Université d’Ottawa.