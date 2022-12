Apprendre la culture des Métis auprès de Maria Campbell

La question des relations renvoie au temps passé avec les auteurs et autrices, sinon avec des gens qui ont pu les connaître ou qui partagent un vécu, des gens à qui ont été communiquées des histoires et connaissances qui éclairent l’œuvre.

C’est ce que Cindy Gaudet appelle « la manière de la visite » (Keeoukaywin, the visiting way), une manière de se situer, d’entrer et d’être en relation, de se connaitre et de se laisser transformer par ces relations, afin de pouvoir recevoir les connaissances qui pourront mieux être partagées.

Appartenances et relations

Le lancement s’est déroulé entre l’anglais et le français, des discussions ayant lieu dans les deux langues avec plusieurs retours pour y inclure l’autrice.

Ce fut une occasion de rassembler des gens de plusieurs milieux grâce à une collaboration entre l’Institut Gabriel Dumont et La Cité universitaire francophone de l’Université de Regina.

C’est justement ce qu’espère Maria Campbell, qui voit dans la traduction du livre et son accessibilité en format audio un outil, une occasion pour le rapprochement entre les francophones et les Métis.