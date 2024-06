Aliments: «meilleur avant» ne signifie pas «mauvais après»

Jetez-vous automatiquement la bouteille de jus d’orange ou le sac de popcorn dont la date de péremption est dépassée, même d’une seule journée? L’entreprise sociale Too Good To Go vous invite à examiner, sentir et goûter à ces aliments pour déterminer s’ils sont encore bons, avant de les jeter simplement à cause de la date.

Au Canada, près de la moitié du gaspillage alimentaire aurait lieu à la maison. C’est pour répondre à cet enjeu que l’entreprise sociale Too Good To Go lance la campagne «Observez, sentez, goûtez», qui se retrouve maintenant sur l’emballage de plusieurs produits de grandes marques alimentaires.

Un pictogramme

Un pictogramme rappelle aux consommateurs qu’un produit peut toujours être parfaitement comestible, même s’il a dépassé sa date «meilleur avant».

«Cela encourage chacun d’entre nous à faire confiance à nos sens et à juger de la qualité des aliments en fonction de leur apparence, leur odeur et leur goût, avant de les jeter», explique Andrea Li, directrice nationale de Too Good To Go Canada.

En effet, «meilleur avant» serait une date mal comprise qui entraîne du gaspillage alimentaire. Elle indique pendant combien de temps un produit alimentaire conserve sa qualité optimale, pas qu’il est périmé.