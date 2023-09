Péremption des aliments: les dates n’ont pas tout bon

Le gaspillage alimentaire partout dans le monde

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) estime qu’un tiers de la production alimentaire dans le monde est perdu ou gaspillé, soit 1,3 milliard de tonnes par an. Le coût estimé est de 750 milliards $ par an.

Pour Pascal Thériault, économiste à l’Université McGill de Montréal, la tendance est néanmoins en train de changer. «Avec la hausse du cout de la vie et l’augmentation du prix du panier d’épicerie, les consommateurs font de plus en plus attention.»

Au Canada, le gouvernement fédéral s’est fixé pour objectif de réduire de moitié le gaspillage alimentaire d’ici à 2030.

Confusion autour du «meilleur avant»

La mention «meilleur avant» ne signifie pas nécessairement que les aliments représentent un risque pour la santé et ne sont plus comestibles une fois la date dépassée, insiste Lori Nikkel.

«Ça se réfère avant tout à un niveau de fraicheur maximale et de qualité d’un produit non ouvert», explique-t-elle.